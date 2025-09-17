"Подпочвените води са последният ресурс, който трябва да бъде използван". Това заяви в студиото на Нова телевизия деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. Петър Филков. Той подчерта, че те се възобновяват с различен темп и прекомерното водочерпене крие риск. Подземните води са решение само в аварийни ситуации и не могат да бъдат стратегическа алтернатива.

На този фон, загубите по ВиК мрежата у нас достигат 60% - най-високият показател в Европа, коментираха експертите. Градът-отличник в страната е София, следвана от Русе, но и в двата случая става въпрос за загуби от порядъка на 50 на 100.

Именно това е и основната причина за задълбочаването на кризата, която вече засяга пряко около половини милион жители. Припомняме, че Ловеч също премина на воден режим, 40 дни след Плевен, въпреки че двата града се захранват от един и същи водоизточник - Черни Осъм.

В разговора се включи и кметът на Ловеч Страцимир Петков. Той посочи, че благодарение на ремонти и намаляване на налягането, потреблението е свалено от 130 на 90 литра в секунда, но загубите пак остават около 50%. По думите му, ако в следващите 5 години водопроводът не бъде подменен, може да се стигне до сериозна водна криза.

Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов заяви, че е необходим "технико-икономически анализ, за да се избере най-адекватното дългосрочно решение". На базата на такъв може да се прецени дали да се прибегне до вода от река Дунав, да се изграждат ли нови, или да се използват съществуващи язовири. Той разкри, че Европейската комисия изисква от България до януари да представи точни данни за индекс на течовете и цели за тяхното намаляване.

Инж. Иванов предупреди още, че Велико Търново е пред риск от сериозни проблеми, ако зимата остане без достатъчна снежна покривка и нивата в язовир "Йовковци" продължат да спадат. Той посочи, че и Черноморието не може да бъде спокойно, като ВиК-Варна вече превантивно търси алтернативни водоизточници, за да избегне криза в следващ сезон.

Макар за Варна и Бургас да не се очакват проблеми тази година, ситуацията остава нестабилна.

Инж. Лозко Лозев, председател на УС от Български ВиК Холдинг, беше категоричен, че в следващите 5 години трябва да започне масова подмяна на мрежата, за да не се налага непрекъснато търсене на нови водоизточници, докато наличните се губят в "продънена каца". Според него именно това е основата, върху която трябва да се гради стратегия за резервно водоснабдяване.

Темата за качеството на водата не бива да се разделя от тази за нейната липса, коментира още той. Лозев подчерта, че именно намаляването на загубите ще освободи ресурс за повишаване на качеството на водата, защото ще могат да се изключат местни водоизточници, които са със замърсено качество.

Експертите се обединиха около тезата, че използването на подпочвени води може да бъде само краткосрочна, аварийна мярка. Устойчивото решение се крие в модернизацията на инфраструктурата и намаляването на загубите.