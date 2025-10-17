Кризата с липсата на вода в България расте. Загубите на ВиК мрежата в някои региони на страната е над 70, пише "Сега", цитирайки доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който анализира състоянието на сектора на фона на засушавания и водни режими.

На много места голяма част от подадената вода или изтича по спукани тръби и при чести аварии, или се краде чрез незаконни присъединявания, неотчитане и неплащане на потребените количества. На този фон някои водоснабдителни предприятия не само не намаляват прахосването на вода, а дори го увеличават.

Новият доклад на КЕВР поазва, че в 12 регионални ВиК оператора е установено, че през 2020 - 2024 г. са увеличили загубите на вода. Това са фирмите, снабдяващи областите Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и Смолян.

Източник: Министерство на региналното развитие и благоустройство

Типичен пример за несправяне с разхищенията на вода е дружеството, което обслужва област Перник. То е "шампион" по загуби - въпреки че получи значителни финансови средства за подмяна на ВиК инфраструктурата и от бюджета, и по европрограмата "Околна среда 2014-2020 г.", пише още в анализа.

В цяла България има само два доставчика, които отчитат под 40% загуби. Това са "Софийска вода" (37.40) и ВиК Благоевград (38.77%)

Като цяло "течовете" за повечето от 28-те регионални ВиК фирми са над 50%, което значи, че над половината от подаваната вода не стига до потребителите. В същото време по данни на регионалното министерство през август 299 населени места в страната - 16 града и 283 села, са страдали от тежко безводие и над четвърт милион българи са били на воден режим (260 868 души)

130-страничният анализ на КЕВР завършва с препоръки. Според част от тях трябва да се определят зони на водопроводната мрежа с акцент върху населените места с най-високи нива на неотчетена вода, да се извършва редовен мониторинг и анализ на водните количества по водомерни зони, като се използват данните за минимално нощно потребление и оценяват нивата на физически загуби на вода по зони.