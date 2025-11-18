Шивашката компания от Русе "БТБ България" преустановява дейност и ще напусне страната, съобщават местните медии, позовавайки се на свои източници. Служителите на фирмата вече са информирани, че след Нова година ще бъдат освободени.

Според информацията на русенското издание "Утро", през изминалата година компанията е отчела загуба в размер на 4,73 милиона лева, на фона на нарастващата китайска конкуренция в лицето на компании като Temu и Shein, които подбиват пазара и удрят директно върху българския бизнес.

Удар върху местната икономика

Увеличението на доходите, което оскъпява работната ръка, както и поскъпналите енергия и суровини, също са причини за предполагаемото затваряне на производството у нас.

"БТБ - България" е една от най-големите и утвърдени шивашки компании у нас. Фирмата, която е позиционирана в Русе, повече от две десетилетия шие за световноизвестни марки, като е работодател на стотици семейства в региона.

Освен, че произвежда продукция за външни партньори, русенската фирма развива успешно и собствената си марка "Ваяна", която има магазини в България и чужбина. През последните години БТБ изгради и две нови самостоятелни сгради - една за администрацията и една за производството.

Това е един от най-старите чуждестранни инвеститори в Русе, основан през 1998-а година, като дълго време е сред водещите в бранша. Случващото се е поредният голям удар за шивашкия бранш в региона през тази година. През лятото дейността си прекрати и друга легендарна местна фабрика - "Арда".

Money.bg опитва да се свърже с ръководството на компанията за допълнителен коментар, но към момента на публрикуването на статията опитите ни са безуспешни.