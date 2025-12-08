IKEA планира да доставя повече продукти от фабрики в САЩ. Това обяви ръководителят на веригата за доставки на шведската мебелна група, цитиран от Reuters. Причината за този бизнес план се крие в митата на американския президент Доналд Тръмп, които увеличават разходите за внос на библиотеки, матраци или дивани.

Това е наистина голяма промяна за IKEA, след като делът на произведените в САЩ продукти на компанията намаля през последното десетилетие. Inter IKEA - франчайзодателят на марката, имаше фабрика в Данвил, Вирджиния, но я затвори през 2019 г., за да премести производството обратно в Европа.

Стремежът на шведската компания да доставя продукти по-близо до мястото, където ги продава, има за цел да подкрепи експанзията на търговеца на дребно в САЩ, вторият по големина пазар, както и в по-широкия регион, където има магазини, тоест в Канада, Мексико, Чили и Колумбия, с планове да отвори в Коста Рика и Панама.

"Ние проектираме нашата верига за доставки така, че да бъде много по-издръжлива, стабилна и отзивчива", заяви Сузане Уайдзунас, глобален мениджър доставки в Inter IKEA в интервю за Reuters, добавяйки, че магазините на компанията в Северна и Южна Америка са много зависими от мебелите, които се доставят, с дълги срокове за доставка.

"Колкото по-близо можем да изградим ново производство, толкова по-бързо можем да реагираме от гледна точка на предлагането, както когато търсенето се повиши, така и когато спадне."

Планът за производство по-близо до американските потребители предшества тазгодишните повишения на митата и е част от глобална инициатива, казва Уайдзунас. Моментът сега е изгоден: IKEA се гордее с ниските цени, но беше принудена да ги увеличи за някои продукти в САЩ, за да компенсира влиянието на митата.

Продажбите на търговеца на дребно спадат за две поредни години, тъй като той понижи цените, за да привлече уморени от инфлацията купувачи. SBA Home, литовски доставчик на IKEA, разширява първата си фабрика в САЩ в Моксвил, Северна Каролина, инвестиция от 70 милиона долара, частично подкрепена от Inter IKEA.

Фабриката ще произвежда продукти за IKEA като най-продаваните рафтове KALLAX. Юргита Радзевице, главен изпълнителен директор на SBA Home, каза, че производственият капацитет в до голяма степен автоматизираната фабрика, която се очаква да произвежда 2 милиона мебели годишно, постоянно се увеличава. Шведската марка зависи повече от вноса в САЩ, отколкото където и да е другаде.

Само 15% от продуктите на IKEA, продавани в магазините на САЩ, са произведени в страната, спад от 19% през 2014 г. В Европа 70% от продуктите, които IKEA продава, са произведени в региона, докато еквивалентната цифра за Азия е 80%. Страните с най-голям източник са Китай, Германия, Италия, Литва и Полша.

Производството в САЩ е по-скъпо, каза Уайдзунас, но доставката на продукти по света също е по-скъпа и по-непредсказуема сега, отколкото беше преди пандемията от Covid-19.

IKEA планира да купува повече от съществуващи американски доставчици, които включват базираната в Охайо Sauder Woodworking, и да търси нови доставчици, особено на обемисти артикули.