Въведените от администрацията на САЩ мита при внос в САЩ и отпадането на отстъпките за внос на стоки с ниска стойност пренастройват световните вериги за доставки, пише Bloomberg.

По информация на агенцията, през септември американската компания за доставки на пратки по цял свят, FedEx прогнозира загуби от около 1 милиард долара поради спад в обема на доставките на пратки между Китай и САЩ. Поради това, компанията сега преразпределя ресурсите си, включително пренасочва въздушния си товарен транспорт по други маршрути.

"Във веригите за доставки сега се формира ново равновесие, като те стават по-регионални по своя характер", коментира главният изпълнителен директор на FedEx Радж Субраманиам, по време на форума Bloomberg New Economy. По думите му, тези изменения имат дългосрочен характер и ще доведат до появата на нови регионални модели на логистика.

Новите по-високи мита при внос на стоки в САЩ от общо 185 държави и територии бяха обявени на 2 април 2025 г. от президентът на САЩ Доналд Тръмп. По-късно американският лидер коригира надолу митническите ставки за редица държави.

Китай потвърди отмяната на допълнителните мита върху вноса на американски стоки

Затопляне на отношенията между двете най-големи икономики в света?