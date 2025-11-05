Пекин спира за една година допълнителните мита в размер на 24% върху вноса на американски стоки, но запазва 10-процентната ставка, предава Reuters, позовавайки се на изявление на комисията по митата в Държавния съвет на Китайската народна република. Това се случва няколко дни след срещата между китайския лидер Си Дзипин президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Китай, който е водещият купувач на селскостопански стоки в света, ще премахне част от митата до 15% върху американските селскостопански стоки, считано от 10 ноември. Въпреки това, намалението все още оставя някои китайските купувачи изправени пред мита в размер на 13%, включително съществуващата базова тарифа от 3%. Такива например са търговците на соя.

Преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност през 2017 година и да започне първата търговска война между САЩ и Китай, соята беше най-големият износ на САЩ за Китай, като най-големият купувач на селскостопански продукти в света закупи основния продукт на стойност 13,8 милиарда долара през 2016 година, припомня Yahoo Finance.

Пекин до голяма степен се въздържа от закупуване на американски култури тази година, което струва на американските фермери милиарди долари загубен износ. През 2024 година Китай купи приблизително 20% от соята си от Съединените щати, в сравнение с 41% през 2016 г., показват митнически данни.

Инвеститорите от двете страни на Тихия океан въздъхнаха с облекчение миналата седмица, когато Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея, което намали опасенията, че двете най-големи икономики в света може да се откажат от преговорите, насочени към разрешаване на тарифната война, която наруши световните вериги за доставки.

Доналд Тръмп обяви вчера, че е разговарял за "търговия и търговски дисбаланс" с "високопоставени представители на Швейцария" - страна, на която наложи особено високи мита, съобщава АФП.

"Срещата приключи с уговорката нашият търговски представител Джеймисън Гриър да продължи разговора с швейцарските ръководители", написа американският президент в своята социална мрежа TRuth Social.

Швейцария е сред страните, най-силно засегнати от протекционистката офанзива на американския президент, която комбинира мита по държави и по сектори. Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39% - едно от най-високите, въведени спрямо търговските партньори на Америка по света.

През последните месеци Доналд Тръмп постигна компромиси с Европейския съюз и други държави, които направиха отстъпки и обещаха инвестиции в САЩ в замяна на намаляване на митата, които ги засягат.