Нова вълна от "китайски шок" в областта на търговията - бум на евтиния внос, произведен в Китай - може да има сериозни социални последици в развиващите се страни, предимно в Азия, пише The ​​New York Times.

Пекин пренасочи, заради високите мита, износа си от САЩ към региони като Тайланд, Малайзия, Индонезия и други развиващи се пазари, което вече води до нарастваща безработица и забавяне на темпа на вътрешното производство.

"Със сигурност има риск, ако китайският износ продължи да расте, да видим все повече протести", разказва икономистът от Сингапур Приянка Кишор. Това създава "експлозивна ситуация", съчетана с антикитайски настроения в Югоизточна Азия.

Настоящото явление напомня на първия "китайски шок", който се случи след серия от либерални реформи през 90-те години на миналия век и присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО) през 2001 г.

Това беше бум на евтиния внос на стоки, произведени в Китай. Потребителските цени на пазарите в други паднаха, но много местни производители не успяха да издържат на конкуренцията и фалираха.

Западните страни тогава обаче преодоляха търговския "китайски шок", като развиха потребителска икономика и динамичен сектор на услугите.

Пекин тогава увеличава износа си, за да съживи забавящия се икономически растеж, а предприятията произвеждат повече автомобили, уреди и потребителска електроника, отколкото изисква вътрешният пазар. Китайските компании, подкрепени от държавни заеми, пренасищат външните пазари с продукти, които не биха могли да продават на вътрешния пазар.

Макар че това помогна тогава на Китай да поддържа ниска инфлация, някои икономисти очакват дефлационният ефект да бъде още по-силен втория път.

Първият "китайски шок" се случи след серия от либерални реформи през 90-те години на миналия век и присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО) през 2001 г.

Това донесе ползи и на Съединените щати: потребителските цени на американския пазар паднаха, като американците с ниски и средни доходи имаха най-голяма изгода.

САЩ, ЕС и Япония обаче не искат да се повтори ситуацията от началото на 2000-те, когато бумът на китайския внос при тях същевременно разори много местни фирми. Първият "китайски шок" доведе до загуба на над 2 милиона работни места в САЩ от 1999 до 2011 г., тъй като производителите на мебели, играчки и дрехи тогава не успяха да издържат на конкуренцията. Западните страни се наложи да вложат милиарди долари за подкрепа на свои стратегически индустрии.