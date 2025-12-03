Китай стана второто основно направление за износ на аржентински стоки, за двете години от президентството на Хавиер Милей. По този начин, Съединените щати бяха изместени от въпросното второ място, показва анализ на РИА Новости по данни от аржентинската статистическа служба.

Припомня се, че през ноември САЩ и Аржентина постигнаха споразумение, САЩ да премахнат митата при внос на суровини, недостъпни за САЩ, както и върху непатентовани продукти, предназначени за употреба във фармацевтиката.

Така или иначе, Аржентина увеличи износа си за САЩ, достигайки 6,6 милиарда долара през октомври тази година, в сравнение с 4,7 милиарда долара преди две години.

Китай обаче стана по-привлекателен пазар за аржентинския бизнес, като износът за там през последните две години скочи общо със 70%, до 7,7 милиарда долара през октомври.

В резултат на това, Съединените щати отстъпиха от второ на трето място сред най-големите вносители на стоки от Аржентина - с дял от 9,2%, в сравнение с 12% преди две години. Междувременно делът на Китай в износа на Аржентина е нараснал до 10,8%, от 8,2% през октомври 2023 година.

Както и досега, Бразилия продължава да е най-големият пазар за аржентински стоки, като износът за там през последните две години се е увеличил общо със 7%, до 10,6 милиарда долара за октомври. Макар и да остава най-висок, делът на Бразилия в общия износ на Аржентина за две години е намалял до 14,9%, от 17,6%.