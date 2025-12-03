Anthropic - стартъпът зад популярния чатбот Claude, води предварителни разговори за едно от най-големите първоначални публични предлагания вече следващата година, съобщи Financial Times.

За потенциалното IPO компанията е ангажирала адвокатската кантора Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, която преди това е работила по високопрофилни технологични листвания като Google, LinkedIn и Lyft.

Стартъпът, воден от главния изпълнителен директор Дарио Амодеи, преследва и частен кръг на финансиране, който може да го оцени над 300 милиарда долара, включително комбиниран ангажимент от 15 милиарда от Microsoft и Nvidia.

Anthropic също така са провели дискусии с големи инвестиционни банки относно възможно IPO, макар че източници характеризират разговорите като предварителни и неформални.

Ако новината се потвърди, тя би могла да постави Anthropic в надпревара за листване с конкурента OpenAI, създател на ChatGPT, който също съобщено подготвя терена за публично предлагане.

Потенциалните борсови дебюти биха тествали и апетита на инвеститорите към все още работещите на загуба AI стартъпи на фона на нарастващи страхове от така наречения балон в изкуствения интелект.

Говорител на Anthropic обаче заяви пред FT, че е стандартна практика компании, работещи в мащаба и приходното ниво на фирмата, да действат така, сякаш са публично търгувани, добавяйки че не са взети решения относно времето или дали изобщо да се излиза на борсата.

Информацията идва след няколко забележителни промени в компанията напоследък, включително наемането на бившия ръководител на Airbnb Кришна Рао, който изигра ключова роля в IPO-то на фирмата през 2020 година.

CNBC също съобщи миналия месец, че Anthropic е оценен наскоро в диапазона от 350 милиарда долара след получаване на инвестиции до 5 милиарда от Microsoft и 10 милиарда от Nvidia. В надпреварата си да изпревари OpenAI в AI пространството, стартъпът се разраства агресивно, като наскоро обяви изграждане на AI инфраструктура за 50 милиарда долара с центрове за данни в Тексас и Ню Йорк. Компанията утроява международната си работна ръка.

Инвеститорите в компанията са ентусиазирани относно потенциалното IPO на Anthropic, което може да ѝ позволи да "грабне инициативата" от OpenAI.

Докато OpenAI е обект на слухове за разглеждане на IPO, неговият финансов директор наскоро заяви, че компанията не преследва скорошно листване, дори след като приключи продажба на акции за 6,6 милиарда при оценка от 500 милиарда долара през октомври.

Междувременно Сам Алтман и компания разработват нов голям езиков модел с кодово име "Garlic", който превъзхожда конкурентите в задачи по кодиране и логическо мислене.

Главният изследователски директор Марк Чен информира колегите си миналата седмица за модела, който се справя добре във вътрешни оценки в сравнение с Gemini 3 на Google и Claude Opus 4.5 на Anthropic. OpenAI цели да пусне Garlic възможно най-скоро, потенциално като GPT-5.2 или GPT-5.5 до началото на 2026 година.

Развитието идва след като главният изпълнителен директор Сам Алтман обяви "код червено" на 1 декември, призовавайки служителите да дадат приоритет на подобренията на ChatGPT, като забавят други инициативи включително планове за въвеждане на реклама в чатбота с цел монетизация.