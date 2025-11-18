Шведският финтех гигант Klarna отчете загуба в първия си тримесечен отчет като публична компания, след като навлизането в традиционни кредити и по-високите провизии свиха маржовете. За периода европейският лидер в "купи сега, плати по-късно" услугите е на минус с 95 млн. долара, докато година по-рано беше на печалба от 12 млн. долара.

Загубата идва само седмици след шумния дебют на Нюйоркската фондова борса. Първичното публично предлагане оцени Klarna на 15 млрд. долара, а акциите поскъпнаха с почти 15% в първия ден до пик от 57,20 долара, след като IPO-то беше многократно презаписано и донесе близо 1,4 млрд. долара нов капитал. Впоследствие книжата се стабилизираха около 46 долара - сигнал за оставаща волатилност в технологичния сектор.

Листването е важен етап за компанията, след като оценката ѝ се срина от 46 млрд. долара през 2021 г. - след инвестиция, водена от SoftBank - до 6,7 млрд. долара само година по-късно. Миналата година Klarna влезе и в управленски конфликт, приключил с отстраняването на близък съюзник на съоснователя Виктор Якобсон от борда.

Разширяването към лихвоносни кредити продължава да натоварва резултатите. Провизиите за потенциални загуби нараснаха до 0,72% от общия обем плащания, спрямо 0,44% година по-рано. Въпреки това реалните кредитни загуби спадат до 0,44% на годишна база, въпреки инфлационния натиск в САЩ.

Според Reuters Klarna е подписала мащабна двугодишна сделка с фондове, управлявани от Elliott Investment Management. Споразумението е с лимит 1 млрд. долара, но чрез forward flow механизъм, който подменя погасените кредити с нови, Klarna може да достигне обем до 6,5 млрд. долара за две години. Компанията запазва всички функции към потребителите - оценка на риска, одобрение и обслужване.

Целта е да се финансира бързия ръст на продукта Fair Financing, който позволява разсрочени плащания за по-големи суми с фиксирани месечни вноски. По данни на Reuters, в САЩ този продукт е нараснал с впечатляващите 244%, спрямо 139% глобален ръст.

Приходите на Klarna за тримесечието растат с 26% до 903 млн. долара, като изпреварват прогнозите на анализаторите за 882 млн. долара. Финтехът очаква да премине прага от 1 млрд. долара приходи още през текущото тримесечие - прогноза, която подчертава ролята на американския пазар като ключов двигател на растежа.

Паралелно компанията се опитва да намали зависимостта си от модела "купи сега, плати по-късно" (BNPL), който е под натиск заради регулаторни критики и по-високи лихви. През миналата година 13,6% от приходите са дошли от такси за напомняне и отлагане на плащания - елемент, който често привлича критики към модела.

Разплащателната карта на Klarna, пусната през юли, вече има 4 млн. потребители и представлява 15% от всички транзакции в компанията. С това финтехът прави следващата крачка към превръщането си в пълноценна дигитална банка и пряк конкурент на играчи като Revolut.

Главният изпълнителен директор Себастиан Семиaтковски отбелязва, че не вижда съществена промяна в потребителското поведение въпреки по-високите цени, но предупреждава за друг риск - потенциалната заплаха, която изкуственият интелект носи за заетите в офис професиите. Макар да е активен инвеститор в сектора чрез фамилния офис Flat Capital, той признава, че е "неспокоен" от мащаба на инвестициите в нови центрове за данни.

Klarna разширява и продуктовото си портфолио: добавя бонуси към картата, включително в криптовалути, и подготвя услуги със стейбълкойни за международни преводи. Компанията не изключва и придобивания в криптосектора, особено на фона на по-благоприятната регулаторна среда в САЩ при президента Доналд Тръмп, която улеснява криптофирмите да кандидатстват за банкови лицензи.

Въпреки силния растеж, оценката от 15 млрд. долара поставя Klarna под тази на американския конкурент Affirm, който се листна през 2021 г. за 12 млрд. долара и днес достига около 29 млрд. долара пазарна капитализация. Но за шведския финтех въпросът остава същият: може ли агресивният растеж в САЩ да компенсира свитите маржове и натиска от по-рисковите кредити?