Подкрепената от Sequoia Capital шведска компания Klarna обяви, че се стреми към листване на борсата в САЩ, оценявайки финтех компанията на сумата до 14 милиарда долара, предават световните агенции. Това я приближава до дългоочаквания ѝ пазарен дебют отвъд океана, тъй като апетитът на инвеститорите към бързорастящите технологични акции се възстановява след дългогодишен период на затишие, пише RTE.

Както Money.bg писа, в началото на годината шведският гигант започна активно да интегрира изкуствен интелект (AI), за да повиши оперативната ефективност и да намали броя на служителите си. За тази практика писахме неколкократно и миналата година.

Припомняме, че още в началото на 2024-та главният изпълнителен директор Себастиан Семятковски обяви, че асистентът с изкуствен интелект на компанията, задвижван от OpenAI, извършва работата на 700 агенти за обслужване на клиенти на пълен работен ден.

До декември 2024 г. Klarna замрази наемането на служители, за да се съсредоточи върху интеграцията на изкуствения интелект. Тази стратегическа промяна доведе до намаляване на работната сила от 4 500 на 3 500 служители. Семятковски подчерта, че AI може да изпълнява повечето човешки роли, като предположи, че в резултат на това заплатите на останалите служители могат да се увеличат. Тази година обаче нещата се промениха и компанията започна да връща хора на работа с позицията, че "нищо не е по-ценно от човека".

Да се върнем в Америка. Компаниите, които отложиха публичното си предлагане отвъд океана, днес се завръщат, за да тестват интереса на инвеститорите, подкрепени от по-стабилните пазари и подобряващото се доверие, коментират финансови експерти.

Няколко технологични компании, които се листват на американската борса, сред които Chime и емитентът на стейбълкойни Circle, привлякоха солидно търсене, което сигнализира за предпазливо възраждане на активността.

На този фон финтех компании като Klarna печелят пазарен дял от традиционните банки, като предлагат по-бързи, по-гъвкави опции за плащане и дигитални услуги, които са привлекателни за по-младите потребители, като анализаторите очакват растежът на BNPL и подобни продукти да се ускори с разширяването на електронната търговия в световен мащаб.

Услугите на BNPL позволяват на купувачите да разделят покупките си на по-малки, безлихвени вноски в рамките на седмици или месеци, вместо да плащат предварително.

Базираната в Стокхолм, Швеция, Klarna, която трансформира онлайн пазаруването със своя модел на краткосрочно финансиране, е основана през 2005 г. - когато електронната търговия е била в зародиш - и достигна оценка "еднорог" през 2012 г.

Компанията, ръководена от съоснователя Себастиан Семятковски, счита гиганта за рисков капитал от Силициевата долина Sequoia за един от най-видните и дългогодишни акционери. Компанията привлече вниманието на инвеститорите, след като оценката ѝ скочи от 5,5 милиарда долара на 46,5 милиарда долара само за около две години след три кръга финансиране между средата на 2020 г. и 2021 г.

Компанията, която от години се насочва към листване в Ню Йорк, спря плановете си през април поради нестабилните световни пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви мащабни тарифи за основни търговски партньори.

Навлизането на Klarna в САЩ подчертава нарастващото търсене на новите финансови услуги, особено сред по-младите купувачи, търсещи гъвкави опции за плащане.

Компанията има над 111 милиона активни потребители и приблизително 790 000 търговци в 26 държави.