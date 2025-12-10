През 2025 г. световната търговия ще надхвърли 35 трилиона долара за първи път, обяви Агенцията за търговия и развитие на ООН, цитирана от "Ройтерс".

Имаме 7% увеличение на годишна база, което добавя приблизително 2,2 трилиона долара към световната търговия. Това се случва въпреки геополитическото напрежение, ръстът на правителствените харчове по света и неравномерното търсене, което удари по растежа на голяма част от най-развитите икономики през последните месеци.

Източна Азия се оказа най-силно представящата се, с ръст на износа от 9% през последните четири тримесечия и увеличение на вътрешнорегионалната търговия с 10%. Китай и Южна Корея водеха ръста в региона, докато търговията Юг-Юг - търговията между развиващите се икономики, се разшири с приблизително 8%, т.е. с темпо, по-високо от средното за света.

Африка отбеляза силен ръст на вноса от 10% през последните четири тримесечия, като износът се увеличи с 6% през същия период. Резултатите на континента отразяват засилващата се регионална интеграция и подобрените логистични възможности.

Южна Америка също показа устойчивост, като вътрешнорегионалната търговия се увеличи с 7% през четирите тримесечия.

Производството, и по-специално електрониката, остана основният двигател на растежа, като секторът отбеляза ръст от 14% през изминалата година, благодарение на нарастващото търсене на компоненти, свързани с изкуствения интелект.

Автомобилният сектор обаче изпитваше затруднения, като търговията отбеляза спад от 4% през четирите тримесечия на фона на несигурността по отношение на митата и прекъсванията в веригата на доставки.

Прогнозира се, че търговията с услуги ще добави около 750 милиарда долара към глобалния обем, като отбележи ръст от почти 9%. Индия и Китай отбелязаха едни от най-силните ръстове сред развиващите се страни, като износът на услуги се увеличи съответно с 10% и 17% през второто тримесечие на 2025 г.

Растежът на Индия се дължи предимно на търговските услуги, свързани с финансите, телекомуникациите, компютрите и информационните технологии, докато увеличението в Китай се дължи на 50% скок в износа на пътувания и туризъм.

Мрачни облаци в небето за 2026-а

Въпреки рекордната година, агенцията на ООН очаква по-слаб растеж през 2026 г., тъй като забавянето на глобалната икономическа активност, нарастващото дългово бреме, по-високите търговски разходи и продължаващата несигурност оказват натиск върху резултатите.

Между юли и септември 2025 г. световната търговия нарасна с 2,5% в сравнение с предходното тримесечие, но се очаква растежът да се забави до едва 0,5% за стоките и 2% за услугите през последното тримесечие.

Налице е ключова промяна в динамиката на цените. След две тримесечия, през които стойността на търговията се повиши отчасти поради по-високите цени, сега се очаква разходите да намалеят, което означава, че увеличението в края на годината се дължи по-скоро на по-големите обеми, отколкото на инфлацията.

Търговските дисбаланси остават високи, като излишъкът на стоки на Китай се свива през третото тримесечие, но все още е с около 30 милиарда долара по-висок от предходната година.