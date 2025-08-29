Германия губи позиции в ключови индустрии като автомобилостроенето и машиностроенето, показва ново изследване на Асоциацията на фармацевтичните компании, базирани на научни изследвания (vfa), цитирано от агенция ДПА.
Според анализа, базиран на данни от ООН, възходът на Пекин и търговската политика на Вашингтон пренареждат глобалната икономическа карта.
Така Китай засилва присъствието си на световните пазари, включително в сектори, традиционно доминирани от Германия. Търговските спорове със САЩ и през двата мандата на Доналд Тръмп допълнително са отслабили германската икономика в критичен момент.
Но според vfa част от вината е на самата Германия. Страната е реагирала твърде късно на ключови тенденции като прехода към алтернативни задвижващи системи. Високите производствени разходи, зависимостта от международни доставчици и липсата на гъвкавост в дигиталните бизнес модели като свързани превозни средства и софтуерни решения допълнително утежняват положението.
Докато други страни от ЕС като Ирландия и Швейцария успяват да увеличат пазарния си дял в САЩ, Германия изостава. "Китай печели в Европа, Европа печели в САЩ - Германия губи", коментира главният икономист на vfa Клаус Михелсен.
Според данните, от 2013 г. насам германският дял в световната търговия намалява средно с 0,11 процентни пункта годишно. Въпреки това, износът продължава да расте, макар и с по-бавни темпове от глобалната търговия. За сравнение, Китай увеличава своя дял с около 0,36 процентни пункта годишно, особено извън американския пазар, където високите мита са ограничили достъпа му.
За да остане конкурентоспособна, Германия трябва да ускори развитието на ключови технологии и да инвестира в инфраструктура, научни изследвания и производствени мощности. А ЕС трябва да задълбочи вътрешния си пазар, където все още доминират национални регулации, категорични са авторите на анализа.