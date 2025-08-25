Досега икономиката на Финландия е пострадала по-силно от водените военни действия в Украйна и съответно прекъсване на икономическите отношения с Русия, отколкото други европейски страни, пише Talouselämä, позовавайки се на данни от Централната търговска палата на страната. Населението на скандинавската страна е около 5,5 млн. човека.

По думите на главния изпълнителен директор на търговската палата Юхо Ромаканиеми, икономиката на страната е била тясно свързана с Русия и внезапното спиране на търговията е засегнало незабавно износителите и местните компании.

По оценки на търговската палата, Финландия е пострадала повече от военния конфликт, отколкото много други европейски страни.

Към края на миналата година финландската Търговско-промишлена палата заяви, че почти всички финландски компании, които са правили бизнес в Русия преди военната операция в Украйна и последвалите санкции на ЕС, са напуснали руския пазар.

Освен това, от ноември 2023 г. Финландия започна постепенно да затваря граничните пунктове с Русия - първоначално не бяха достъпни само четири гранично-пропускателни пункта, след което ограниченията бяха разширени до всички сухопътни гранични пунктове.

През пролетта на 2024 г. беше взето решение от властите на Финландия, всички пропускателни пунктове на границата с Русия да бъдат затворени за неопределено време, до ново нареждане.

Сега Юхо Ромаканиеми смята, че "справедливият мир би бил особено добра новина за Финландия. Стабилната среда би възстановила доверието, инвестициите и предвидимостта. Това е от което сега има голяма необходимост финландската икономика".

По думите на Ромаканиеми, проведените наскоро международни срещи, като разговорите между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, както и дискусиите между американския лидер, украинския президент Зеленски и европейските лидери, са първите стъпки към възстановяване на мира в региона.