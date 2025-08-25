Досега икономиката на Финландия е пострадала по-силно от водените военни действия в Украйна и съответно прекъсване на икономическите отношения с Русия, отколкото други европейски страни, пише Talouselämä, позовавайки се на данни от Централната търговска палата на страната. Населението на скандинавската страна е около 5,5 млн. човека.

По думите на главния изпълнителен директор на търговската палата Юхо Ромаканиеми, икономиката на страната е била тясно свързана с Русия и внезапното спиране на търговията е засегнало незабавно износителите и местните компании.

По оценки на търговската палата, Финландия е пострадала повече от военния конфликт, отколкото много други европейски страни.

Митата на Тръмп могат да доведат Финландия почти до рецесия, според експертна прогноза

Митата на Тръмп могат да доведат Финландия почти до рецесия, според експертна прогноза

Какви са опасенията в скандинавската страна

Към края на миналата година финландската Търговско-промишлена палата заяви, че почти всички финландски компании, които са правили бизнес в Русия преди военната операция в Украйна и последвалите санкции на ЕС, са напуснали руския пазар.

Освен това, от ноември 2023 г. Финландия започна постепенно да затваря граничните пунктове с Русия - първоначално не бяха достъпни само четири гранично-пропускателни пункта, след което ограниченията бяха разширени до всички сухопътни гранични пунктове.

През пролетта на 2024 г. беше взето решение от властите на Финландия, всички пропускателни пунктове на границата с Русия да бъдат затворени за неопределено време, до ново нареждане.

След Германия и Полша - и Финландия обяви за голям ръст на фалитите на фирми

След Германия и Полша: Малка, но богата северна страна от ЕС обяви за голям ръст на фалитите на фирми

Най-вероятно това ще бъде негативен рекорд за над 20 години

Сега Юхо Ромаканиеми смята, че "справедливият мир би бил особено добра новина за Финландия. Стабилната среда би възстановила доверието, инвестициите и предвидимостта. Това е от което сега има голяма необходимост финландската икономика".

По думите на Ромаканиеми, проведените наскоро международни срещи, като разговорите между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, както и дискусиите между американския лидер, украинския президент Зеленски и европейските лидери, са първите стъпки към възстановяване на мира в региона.

Как войната в Украйна може да погуби националната авиокомпания на Финландия

Как войната в Украйна може да погуби националната авиокомпания на Финландия

Авиопревозвачът Finnair стигна до "ръба на финансовото оцеляване"