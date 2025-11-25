Русия и Китай подготвят стартирането на общо над 80 съвместни инвестиционни проекта, чиято обща стойност се оценява на около 200 млрд. долара. Това коментира Борис Титов, специален представител на президента на Руската федерация по връзки с международни организации за постигане на целите за устойчиво развитие и съпредседател на руско-китайския Комитет за приятелство, мир и развитие, пред ТАСС.

По думите му, руското правителство въвежда данъчни стимули за преминаване на китайските партньори от модела "директни доставки при внос" към локализация на производството на територията на Руската федерация. Като успешен пример за такова сътрудничество, Титов посочи автомобилната промишленост, споменавайки проектите Haval, "Москвич", както и плановете за автомобила "Волга".

През тази година китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия, което "значително надвишава броя на западните" компании, работещи на руския пазар.

Шестият руско-китайски форум на предприемачите се провежда в Сиан (провинция Шънси в Китай) днес и утре. Събитието е насочено към практическото разширяване на икономическите връзки между малките и средните предприятия на двете страни, уточнява ТАСС.

Делът на взаимните разплащания между Русия и Китай в национални валути достигна 95%, с което се минимизират рисковете от санкционен натиск от страна на западните страни, отбеляза Титов.