Русия се съгласи да доставя повече природен газ на Китай. Страната подписа меморандум за изграждането на огромния газопровод "Силата на Сибир 2", но все още не е постигнала съгласие за ценообразуването за един от най-скъпите газови проекти в света, съобщават от газовия гигант "Газпром", цитирани от Reuters.

Партньорството "без ограничения" между Китай, най-големият потребител на енергия в света, и Русия, най-големият производител на природни ресурси в света, се засили, след като Западът наложи санкции, за да накаже Русия за войната, която води в Украйна.

Чрез задълбочаване на връзките си със своя "стар приятел" Владимир Путин, китайският президент Си Дзинпин показва, че може да устои на натиска на САЩ да обърнат гръб на Москва. Въпреки това анализатори коментират, че енергийният проект изисква големи отстъпки от страна Русия.

След като загуби доходоносен дял от европейския газов пазар, Русия се насочи към Китай. "Газпром" от години търси споразумение за газопровода "Силата на Сибир 2", способен да доставя 50 милиарда кубически метра годишно до Китай през Монголия от арктическите газови находища на Ямал.

"Вече е постигнато споразумение за увеличаване на доставките по съществуващия тръбопровод "Силата на Сибир", който преминава от Източен Сибир до Китай, до 44 милиарда кубически метра годишно - от 38 млрд. куб. м. в момента.

Днес беше подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" и транзитния газопровод "Союз Восток" през Монголия", заяви Алексей Милер, изпълнителен директор на "Газпром", цитиран от руските информационни агенции.

"Союз Восток" е проектиран да бъде частта от тръбопровода "Силата на Сибир 2", пресичаща Монголия.

Цената на газа, доставян по тръбопровода - един от ключовите фактори за разбиране на разходите за изграждане на тръбопровода и как тези разходи ще бъдат разпределени между участващите страни - ще бъде договорена отделно, пише информационна агенция ТАСС.

И все пак, според милър, цената ще бъде по-ниска от цената, която "Газпром" начислява на европейските купувачи, поради огромните разстояния и терен, върху който трябва да бъдат построени тръбопроводите. Кой ще строи тръбопровода обаче още не е ясно.

След като Владимир Путин се срещна със Си Дзинпин и монголския президент Ухнаагин Хурелсух в Пекин, Кремъл обяви, че по време на китайските преговори са подписани 22 споразумения, включително споразумение за стратегическо сътрудничество между "Газпром" и Китайската национална петролна корпорация, но не даде повече подробности.

Едно е сигурно. Изграждането на газопровод от огромните газови находища "Бованонково" и "Харасавей" в Северна Русия през пустошта на Сибир до Монголия и след това до Китай наистина ще бъде най-големият и най-капиталоемък газов проект в света.

Китай е най-големият търговски партньор на Русия, най-големият купувач на руски суров петрол и руски газ, вторият по големина купувач на руски въглища и третият по големина купувач на руски втечнен природен газ, според Кремъл. "Газпром" доставя природен газ на Китай чрез 3000-километров тръбопровод, наречен "Силата на Сибир", по 30-годишна сделка на стойност 400 милиарда долара, сключена в края на 2019 г., като се очаква доставките да достигнат планирания капацитет от 38 милиарда кубически метра тази година.

В момента обаче руският износ на газ за Китай все още е малка част от рекордните 177 милиарда кубически метра, които Русия е доставяла годишно на Европа в периода 2018-2019-а година.