През периода януари-юли тази година Китай е изнесъл за Руската федерация картофи на обща стойност 56,3 милиона долара, което е 4,4 пъти повече отколкото през същия период на 2024 г. (12,7 милиона долара), според данните на Държавната митническа администрация на Китай, пише Интерфакс.

Само за юли тази година, доставките в парично изражение са се увеличили до 6,9 милиона долара, от 4,3 милиона долара за същия период на миналата година. Но от друга страна, те са почти наполовина по-ниски от юнските.

Ще припомним че в началото на месеца стана известно, че за полугодието Грузия е увеличила многократно износа си на картофи, като около две трети от тях са отишли към Русия.

Преди това пък, самият президент на Беларус обяви, че страната се е амбицирала да произвежда (много) повече картофи, за да снабдява и Русия.

Както се съобщава, Руската федерация е намалила производството на картофи през 2024 г. с почти 12%, до 17,83 милиона тона, от 20,24 милиона тона през 2023 г.

В резултат на това, както Money.bg вече писа, цените на картофите се повишиха рязко - около тройно за година - и дълго време водеха по темпове на растеж на пазара на плодове и зеленчуци в Русия.

За стабилизиране на въпросната ценова ситуация, беше взето решение за въвеждане в Руската федерация на квота за безмитен внос на 150 хиляди тона картофи до 31 юли 2025 г. След това обемът на квотата беше увеличен до 300 хиляди тона. Обаче до края на периода на валидност, по данни на Министерството на земеделието, остатъкът от квотата е бил 151 хил. тона, т.е. вносителите са използвали едва половината от предоставената обща квота.