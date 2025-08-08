Износът на картофи от Грузия през първата половина на 2025 г. възлиза на 78,23 хиляди тона, което е 30 пъти повече от същия период на миналата година, според данните на Националния статистически комитет на страната, пише Интерфакс.
В стойностно изражение износът също се е увеличил 30 пъти, до 26,5 милиона долара.
Основният външен пазар за продажби на грузински картофи е Русия, където са реализирани 50,35 хиляди тона от този основен селскостопански продукт. Това означава на практика, че във физическо изражение там са отишли почти две трети от доставките в чужбина на грузински картофи за полугодието, а в стойностно изражение, доставките за Русия представляват 77% от целия износ за периода (20,5 милиона долара).
Така обемът на доставките на картофи от Грузия за Руската федерация през първата половина на 2025 година е 3,6 пъти по-висок от износа за цялата 2024 г. (14 хиляди тона).
Този доста значителен скок на износа на грузински картофи, и то насочен най-вече към една държава, не е случаен.
И Беларус (ще) се опитва да изхранва Русия с картофи
Само преди два месеца стана известно, че Беларус се е амбицирала да произвежда (много) повече картофи, за да снабдява и Русия. И това беше заявено лично от беларуския президент Александър Лукашенко. "Трябва да произвеждаме достатъчно картофи, за да снабдяваме както Беларус, така и Русия", заяви тогава Лукашенко, цитиран от беларуската агенция БелТА.
"Този въпрос е много сериозен за нас. Защото ако има нещо, в което сме много добри, това е отглеждането на картофи. Трябва да произвеждаме достатъчно картофи, за да осигурим както Беларус, така и Русия", каза държавният глава на Беларус преди два месеца."Трябва да помагаме на нашите руски роднини. Освен това ще печелим добри пари от това", добави Александър Лукашенко тогава.
Проблемът с картофите и тройното им поскъпване за година
Още преди началото на лятото стана ясно, че картофите които са почти ежедневна храна в Русия, не достигат, и цените им скачат, дори в някои местни медии се заговори за "картофена криза".
Скокът на цените през 2025 г. има(ше) дълбоки причини, като проблемите още не са разрешени - намаляващи площи с насаждения, проблеми със съхранението, нашествия от вредители, както и нарастващите разходи за гориво, торове, семена и труд.
Руснаците вече са принудени да заменят картофите с по-евтини въглехидрати и въпреки официалните обещания, се очаква ситуацията да се влоши, поне в близко време.
Средната цена "на дребно" на картофите в Русия към началото на юли беше 92 рубли (1,2 долара) за килограм - в сравнение с 56 рубли през юни 2024 г. Цените "на едро" се повишиха още по-бързо - с 88% на годишна база.
Нито един регион в Русия не избегна скока на цените на този основен хранителен продукт, въпреки че темпът на растеж варираше значително. По данни на Росстат, килограм картофи в Москва през май струваше средно 112 рубли - почти три пъти повече от цената година по-рано. В Санкт Петербург средната цена по същото време беше 94 рубли, което също е близо трикратно увеличение за година.
Най-скъпите картофи са в Чукотския автономен окръг, където струваха 191 рубли за килограм - цените там обаче са се повишили само с 3% за година.
Най-евтините картофи към средата на годината бяха са в Амурска област - само с 8% повече за година, до 60 рубли за килограм.
Посочените цени са средни, обаче за различните сортове и при различни търговци "на дребно", купувачите в действителност често виждат много по-високи цени. Например дори в по-евтините хранителни магазини "Магнит" в Москва, картофите се продаваха за 130-140 рубли (около 1,75 долара) за килограм още през май.