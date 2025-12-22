Германската оръжейна компания Rheinmetall планира да продаде своите граждански подразделения и да се съсредоточи върху оръжейната промишленост, съобщи информационна агенция DPA, позовавайки се на информация от компанията.

Оттам посочват, че концернът вече води преговори с потенциални купувачи на гражданските си активи.

Продажбата се подготвя за частта от групата, която произвежда автомобилни компоненти и оборудване за енергийния сектор.

Rheinmetall планира да финализира въпросната сделката през първото тримесечие на 2026 година.

Припомня се, че през ноември цените на акциите на Rheinmetall леко паднаха, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви готовността си да "работи" по мирен план на САЩ за прекратяване на руско-украинския конфликт.

А през юли Rheinmetall беше обявил плановете си за изграждане на завод за бронирани машини в Украйна. През септември компанията получи поземлен участък в Украйна за строителството на завода.

В Украйна Rheinmetall управлява център за ремонт на бойни машини и танкове, както и има поръчки за изграждане на няколко други предприятия.