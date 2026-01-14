Производствените сектори на руската икономика общо взето показаха добри резултати през 2025 г., като значителна част от този растеж дойде от предприятията на военната промишленост, беше констатирано вчера на среща между президента Владимир Путин и първия вицепремиер Денис Мантуров, съобщи "Известия".

"Портфейлът" от подписани договори за износ на военна техника и оръжие за чужбина достигна общо рекордните 70 милиарда долара, отбеляза Мантуров. Освен това, миналата година Русия е тествала над 1000 нови модела и модификации на военна техника в зони на бойни действия.

По предварителни данни, растежът в производствения сектор през 2025 г., като цяло е около 3%, т.е. двойно по-висок от предварително очаквания ръст на икономиката като цяло.

По-конкретно, от производствените сектори, по предварителни данни особено забележително нарастване през 2025 г. с над 15%, показват фармацевтиката, медицинските изделия и радиоелектрониката.

Що се отнася до че предприятията от военната промишленост, по думите на първия вицепремиер на Русия, те са изпълнили всички поставени цели. При това, към края на 2025 г. делът на гражданското производство във военните заводи като цяло, надхвърли 30%.

Обемът на договорите за износ на оръжие от Русия във финансово изражение през 2025 г. е достигнал общо 70 милиарда долара, докато предишният рекорд от 2022 г., е бил 55 милиарда долара.

Мантуров уточни, че в оръжейната индустрия работят общо 3,8 милиона души, като само през последните три години броят им е нараснал общо с 800 000 човека, т.е. с 26%.

Друг важен индустриален сегмент е ракетно-космическата индустрия. През 2025 г. ръстът на приходите за компаниите от космическата индустрия е 10%. Това оказва положително влияние и на държавната корпорация "Роскосмос", където производителността на труда се увеличава. През миналата година държавната корпорация е изстреляла в орбита 17 ракети-носители.