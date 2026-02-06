Amazon обяви плановете си да инвестира 200 милиарда долара в изкуствен интелект (AI) и инфраструктура, превръщайки се в най-новия американски технологичен гигант, който планира рязко увеличение на разходите. Компанията надминава 125-те милиарда долара, които похарчи за AI миналата година, като това изглежда раздразни инвеститорите, които изпратиха акциите на гиганта надолу с над 11% в края на седмицата, съобщава BBC.

Тази седмица основните играчи на Big Tech - Amazon, Meta, Google и Microsoft - колективно обявиха, че тази година ще инвестират 650 милиарда долара в AI и свързани проекти. Някои високопоставени имена във финансите и технологиите обаче предупредиха, че AI е изложен на риск да се превърне в балон, който може да се спука.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси заяви, че парите ще бъдат насочени "предимно" към облачния отдел на компанията Amazon Web Services, а по-голямата част от тези разходи ще бъдат за изкуствен интелект.

Microsoft и Alphabet, които отчетоха резултатите си по-рано, също планират по-големи разходи от очакваното, което доведе до ценови спад на акциите им на фона на нарастващите опасения, че търсенето на AI услуги не оправдава огромните разходи.

Приходите на AWS са се увеличили с 24% до 35,6 милиарда долара - най-големият тримесечен ръст за повече от три години, съобщи компанията в изявление. Оперативната печалба на облачния отдел е 12,5 милиарда долара, пише Bloomberg.

Негативната реакция е резултат от по-големите увеличения на капиталовите разходи в сравнение с приходите на AWS. Подобно на Microsoft, инвеститорите са загрижени, че инвестициите растат по-бързо от възвръщаемостта и че Amazon, Google и Microsoft са въвлечени в ескалиращо разширяване, което може да не се окаже успешно за всички тях", коментира Гил Лурия, анализатор в DA Davidson & Co.

Част от капиталовите разходи на Amazon ще бъдат насочени към усилията ѝ да се конкурира с интернет услугата Starlink на SpaceX чрез поставяне на сателити в ниска орбита около Земята, увеличаване на употребата на роботика в логистичните ѝ операции, за да се ускори доставката на електронната търговия, и отваряне на нови магазини за хранителни стоки Whole Foods. По-голямата част от сумата от 200 милиарда долара ще финансира усилията на компанията да отговори на търсенето на изчислителна мощ от AI клиентите.