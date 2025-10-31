Облачният бизнес на Amazon отчете най-силния си тримесечен растеж от близо три години насам, задвижван от рязко нарасналото търсене на изчислителна мощ, породено от развитието на изкуствения интелект.

След оповестяването на резултатите в четвъртък акциите на компанията поскъпнаха с около 13% в следборсовата търговия. Подразделението Amazon Web Services (AWS) е увеличило приходите си с 20% до 33 млрд. долара - над очакванията на анализаторите, които прогнозираха 32,4 млрд. долара. Това донесе успокоение на инвеститорите, че най-големият облачен доставчик в света не губи позиции спрямо конкуренти като Microsoft и Oracle.

Общите приходи на Amazon за тримесечието до края на септември са нараснали с 13% до 180,2 млрд. долара, а нетната печалба се е увеличила с близо 40% до 21,2 млрд. долара спрямо същия период година по-рано. И двете стойности надминават прогнозите на Уолстрийт, които сочеха съответно 178 млрд. и 17 млрд. долара, показват данни на Visible Alpha.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси коментира, че изкуственият интелект е двигателят на "значими подобрения във всеки аспект на бизнеса". По думите му "AWS расте с темпове, които не сме виждали от 2022 г. насам", като компанията вижда "силно търсене както в AI, така и в основната инфраструктура".

Amazon се съревновава с конкурентите си за осигуряване на ресурси - центрове за данни, чипове и енергия - необходими за създаването и поддръжката на сложни AI модели. Според Financial Times Google и Microsoft също са отчели по-добър от очаквания ръст в облачните си приходи. Amazon е основен доставчик на услуги и инвеститор в компанията Anthropic, създател на чатбота Claude, която наскоро сключи и значителен договор с Google. Междувременно Oracle и Microsoft подписаха големи споразумения за изчислителна мощ с OpenAI.

Седалището в Сиатъл разширява инфраструктурата си с нови центрове за данни и допълнителна мощност. През последните 12 месеца Amazon е добавила над 3,8 гигавата изчислителен капацитет. Капиталовите ѝ разходи за тримесечието възлизат на 34,2 млрд. долара - над очакваните 31,5 млрд. - като общо от началото на годината достигат 89,9 млрд. долара. Само четирите технологични гиганта Amazon, Google, Meta и Microsoft са изразходвали общо 112 млрд. долара за подобни инвестиции за последното тримесечие.

Джаси е заявил по-рано, че годишните капиталови разходи на Amazon ще достигнат около 100 млрд. долара. Междувременно компанията обяви, че ще съкрати 14 хил. служители в корпоративния си сектор - част от усилията за оптимизиране на разходите, докато насочва повече средства към AI проекти.

Amazon разработва собствени AI чипове под марката Trainium, но също така закупува огромни количества компоненти от Nvidia, Broadcom и AMD, за да намали себестойността на услугите си. Според Джаси съкращенията не са пряко свързани с изкуствения интелект, като добавя, че Amazon иска да действа "като най-големия стартъп в света" и да реагира бързо на технологичната трансформация.

Освен силното представяне на облачния бизнес, Amazon отчете и рекордни приходи от търговията на дребно - включително най-успешната си досега промоция Prime Day през юли. Компанията продължава да увеличава продажбите си, въпреки напрежението в търговските отношения между САЩ и Китай.

За последното тримесечие на годината Amazon очаква приходи между 206 и 213 млрд. долара - ръст от 10-13% спрямо миналата година. Анализаторите прогнозираха около 208,5 млрд. долара.

Резултатите бяха публикувани само десет дни след голям срив в услугите на AWS, който временно остави редица клиентски сайтове и приложения офлайн.