Вълна от масови съкращения залива корпоративна Америка и Европа, като компании с милиардни печалби неочаквано намаляват драстично екипите си.

Amazon - гигант, който е реализирал над 35 милиарда долара печалба само в първата половина на 2025 г. и планира да инвестира повече от 120 милиарда долара в изкуствен интелект тази година, обяви съкращаването на приблизително 14 000 служители от корпоративната си структура. Според "Ройтерс" реалният брой на освободените може да достигне 30 000 души.

Генералният директор на Amazon Анди Джаси обяви, че компанията иска да "работи като най-големият стартъп в света", сигнализирайки за стремеж към по-гъвкава и облекчена структура. Въпреки че представител на компанията заяви, че напредъкът в изкуствения интелект не е отговорен за по-голямата част от съкращенията, в служебната бележка за уволненията се подчертава убеждението на Джаси, че изкуственият интелект неизбежно ще трансформира работната среда.

Amazon обаче не е сама в този тренд. UPS съобщи във вторник, че е съкратила около 48 000 души през 2025 г. - 34 000 от оперативния персонал и 14 000 предимно от мениджърски позиции. Target елиминира 1800 корпоративни длъжности миналата седмица, като новият изпълнителен директор обясни, че целта е компанията да стане "по-силна, по-бърза и по-добре позиционирана" за бъдещето.

Paramount Skydance се готви да съкрати над 1000 позиции, а дори Meta - един от колосите на AI икономиката, наскоро обяви съкращения в своето подразделение за изкуствен интелект.

В Европа картината е подобна с над 20 000 освободени, като Nestlé отговаря за по-голямата част след решението от миналата седмица за намаляване на 16 000 работни места.

Парадоксът на AI революцията

Какво стои зад тази вълна от съкращения в период на рекордни печалби? Отговорът е сложен и противоречив. От една страна, компаниите прогнозират, че изкуственият интелект ще донесе значителни подобрения в производителността.

Проучване на KPMG от септември показва, че прогнозните инвестиции в AI са скочили с 14% от първото тримесечие до средно 130 милиона долара за следващата година. Впечатляващите 78% от ръководителите заявяват, че изпитват интензивен натиск от съветите на директорите и инвеститорите да докажат, че изкуственият интелект спестява пари и увеличава печалбите.

Проблемът е, че всъщност цялата тази технологична революция все още не се е случила. "Малко компании действително заменят хора с изкуствен в момента. Вместо това виждаме превантивни уволнения. Лидерите искат финансов ресурс, за да проучат как AI може да повиши ефективността, но технологията все още не е готова да поеме повечето човешки роли", каза пред CNN Джесика Кригел, главен стратегически директор на консултантската фирма Culture Partners.

Сам Рансботъм, професор по бизнес анализи в Carroll School of Management на Boston College, предупреждава: "Мисля, че ще видим голям тренд, при който хората очакват много от тази технология, и не всичко, което очакваме, ще се осъществи."

Въпреки обещанията на технологичните компании за възможностите на генеративния изкуствен интелект, технологията често не успява да изпълни амбициозните цели за оптимизиране на монотонната работа и освобождаване на хората за по-творчески задачи. Чатботовете са склонни към грешки, които могат да бъдат трудни за откриване, а даже най-успешните примери за употреба не са се превърнали в революционни скокове в производителността.

Скритите рискове

Икономистите определят настоящата ситуация като среда на "малко наемане, малко уволнения", при която фирмите тихо намаляват персонала, като не запълват освободени позиции. С правителствения блокаж в САЩ, което ограничава достъпа до официални данни, пазарът на труда изглежда застинал в несигурност.

"Свиването твърде рано не прави компанията гъвкава; прави я крехка. Компаниите, които ще спечелят тази революция, не са тези, които автоматизират най-бързо. Те са тези, които остават достатъчно адаптивни, за да уловят системата, когато тя се провали.", предупреди Кригел.

Адам Сархан, изпълнителен директор на 50 Park Investments в Ню Йорк, обобщава: "Съкращения като тези в Amazon ми казват, че икономиката се забавя, а не става по-силна. Няма масови уволнения, когато икономиката е силна".

Докато Уолстрийт приветства тези ходове в краткосрочен план заради подобрените печалби, дългосрочните рискове остават значителни. Съкращенията могат допълнително да отслабят потребителското доверие и по-широката американска икономика, която вече е под натиск от мита и инфлация над целите на Федералния резерв.