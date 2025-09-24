Ново проучване на Google установява, че огромното мнозинство от работещите в технологичната индустрия по света вече използват изкуствен интелект на работното си място. Към момента AI се използва предимно за задачи като писане и модифициране на код, съобщава CNN Business.

Докладът, изготвен от изследователския отдел DORA на Google и базиран на 5000 отговора от технологични специалисти по целия свят, установява, че 90% от анкетираните използват изкуствен интелект в работата си, което е с 14% повече от миналата година.

На този фон в България изкуствен интелект се ползва също предимно в технологичните компании, като повечето специалисти в IT индустрията вече ползват AI активно. Това показват резултатите от анкета на Job Board-a на DEV.BG, проведена от 21 май до 25 юни тази година. В нея са се включили общо 160 души.

Според данните 60% от хората, които заемат позиции в IT сектора, използват AI инструменти за писане, редактиране и/или тестване на код почти всеки ден. Други 20 на сто са отбелязали, че използват AI по няколко пъти седмично.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Значително по-малък е броят на онези IT специалисти, които се допитват до инструментите с изкуствен интелект по няколко пъти в месеца или по-рядко - 8 на сто. На този фон 12% казват, че все още не използват AI за писане, редактиране и/или тестване на код.

Източник: iStock

Същевременно, констатациите от проучването на Google идват на фона на възхода на изкуствения интелект, който предизвика смесица от безпокойство, шум и обещания относно това как технологията може да повлияе на работните места и икономиката по целия свят.

Главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей, попадна в заглавията през май, когато заяви, че изкуственият интелект може да доведе до скок в безработицата - настроения, които други специалисти от технологичната индустрия оттогава потушиха. Някои данни обаче показват, че за служителите на начално ниво става все по-трудно да си намерят работа в софтуерното инженерство - тенденция, която се наблюдава на фона на вълна от съкращения в технологичната индустрия.

Google е една от многото компании, които искат да се възползват от преминаването към разработване на софтуер с помощта на изкуствен интелект; Компанията предлага инструменти, вариращи от безплатни до 45 долара на месец, за помощ при генериране на код и внедряване на агенти, които могат да се справят със задачи за разработка на софтуер.

Източник: iStock

Компанията е изправена пред широка конкуренция, не само от конкуренти като Microsoft, OpenAI и Anthropic, но и от стартиращи компании за кодиране с изкуствен интелект, като Replit и Anysphere, чиито оценки се покачват, тъй като технологичните компании все повече внедряват изкуствен интелект.

Райън Дж. Салва, който отговаря за инструментите за кодиране на Google, като Gemini Code Assist, коментира, че "по-голямата част" от екипите в Google използват изкуствен интелект, като добави, че технологията е вградена във всичко - от начина, по който се пише документацията, до редакторите на код на Google.

"Ако сте инженер в Google, е неизбежно да използвате изкуствен интелект като част от ежедневната си работа", заяви той в интервю за CNN преди публикуването на доклада.

Но само защото програмистите използват изкуствен интелект, не означава непременно, че всички те намират стойност в него. 46 на сто от технологичните специалисти, участвали в проучването, казват, че "донякъде" се доверяват на качеството на генерирания от изкуствен интелект код, докато 23% твърдят, че му се доверяват само "малко". 20 на сто отбелязват, че му се доверяват "много". 31% смятат, че изкуственият интелект "леко е подобрил" качеството на кода, докато 30 на сто мислят, че "няма никакво въздействие".

Салва казва, че по скала от едно до пет, където едно е основно предсказване на текст, а пет е способността да се даде на изкуствен интелект обща неясна команда, разработването на софтуер с изкуствен интелект е някъде между трети и четвърти етап.

Това означава, че изкуственият интелект може да отстранява проблеми в различни системи, но все пак се нуждае от човешки преглед и "много предпазни мрежи". Въвеждането на инструменти с изкуствен интелект идва в труден момент за технологичните работници на начално ниво.

Според The ​​New York Fed, нивото на безработица сред скорошните завършили компютърни науки и компютърно инженерство е по-високо от това в области като история на изкуството и английски език, а обявите за работа в областта на софтуерното инженерство в Indeed са намалели със 71% между февруари 2022 г. и август 2025 г.

Наскоро завършили компютърни науки експерти в САЩ, като цяло са оптимисти за бъдещите кариерни перспективи, но признават, че изкуственият интелект променя естеството на работата. Един от тези хора, Хулио Родригес, споделя, че е кандидатствал за повече от 150 работни позиции, преди да бъде нает на работа.

Въпреки че приемането на изкуствен интелект напредва бързо, Салва е в лагера на онези, които вярват, че има критични части от разработването на софтуер, които не могат да бъдат автоматизирани, и че изкуственият интелект ще рационализира частите, които работниците намират за обикновени. Той обаче признава, че поне част от ръста в приемането на изкуствен интелект вероятно идва от големия глобален шум около технологията.

"Разработването на софтуер днес е като модната индустрия. Всички ние сякаш гоним следващия модел дънки. И когато има толкова много разговори за случващото се, всички са истинкки развълнувани да опитат от това ново нещо."