Наполовина е паднал делът на служителите между 21 и 25 години в публично търгуваните технологични компании - и то за малко повече от две години. Това показва проучване на платформата за възнаграждения Pave сред общо 8200 фирми.

Ако през януари 2023 г. най-младите работещи в тези компании са били 15% от личния състав, през юли 2025 г. те вече са едва 6,7%.

В същото време средната възраст в технологичните гиганти расте - от 34,3 г. в началото на 2023 г. до над 39 г. в момента. Това може да се дължи на два паралелни процеса:

Изкуственият интелект вече е в състояние да върши част от най-базовата работа, традиционно възлагана на най-младите служители. Така по-малко от тях биват наемани.

По-опитните и възрастни специалисти повишават своята продуктивност с помощта на модерните технологии и затова продължават да бъдат търсени от работодателите.

Това е поредно проучване, което "бие камбаната" за кариерното бъдеще на хората от Поколение Z. Изследване на Станфорд показа, че заетостта на служителите между 22 и 25-годишна възраст в засегнати от навлизането на AI сфери като софтуерното инженерство и клиентската поддръжка е спаднала с 13 на сто от края на 2022 г. насам - т.е. от дебюта на ChatGPT.

По данни на Bank of America Global безработицата при наскоро дипломиралите се за първи път от години е изпреварила средната, а според Goldman Sachs колежанската диплома вече има все по-малко значение за кариерните перспективи.

Изпълнителният директор на Pave Мар Шулман цитира и друго проучване - 15% от завършилите Харвард през 2024 г. са били без работа 3 месеца след дипломирането си, докато през 2021 г. в такова положение са били само 4 на сто. "Компаниите дават приоритет на назначаването на опитни кадри в несигурни времена", коментира той.

А у нас?

Докато в западните държави за младите хора е все по-трудно да направят стъпката от учението към кариерата, у нас десетки хиляди въобще нямат намерение да влизат в организираната трудова сила. "Между 120 и 150 хиляди варира числото на хора до 29 години, които ги няма никъде официално, т.е. те нито учат, нито работят", коментира пред БНР експертът Пламен Робов от Българската конфедерация по заетостта.

По думите му младите искат повече автономия и баланс и са по-склонни да работят на свободна практика, на граждански договор или на проектен принцип, докато "класическата работа на трудов договор е все по-малко атрактивна". Голям вероятно е и делът на заетите в сивия сектор.

Общият проблем е, че в несигурна икономическа ситуация нито един от тези варианти няма добра перспектива. За компаниите е най-лесно, бързо и евтино да се откажат от фрийленсъри и служители на граждански договори, а към работодателите, които плащат "под масата" на хората си е трудно да се предявят претенции, ако в един момент парите просто секнат.