Словенската енергийна компания GEN-I и основаната от българин и базирана в София и Мюнхен Sunotec подписаха петгодишно партньорство за управление на батерийни системи за съхранение на енергия (BESS) в България.

Според споразумението GEN-I ще поема оперативното управление на две мащабни съоръжения, които Sunotec изгражда в страната с обща мощност от около 200 мегавата.

Параметри на проектите

Първата батерийна система ще разполага с капацитет от 150 MW и възможност за съхранение на 379 MWh енергия, докато втората ще бъде с мощност от 50 MW и капацитет за съхранение на 126 MWh.

И двете съоръжения се очаква да заработят на пълен капацитет до края на март 2026 г., като са част от инвестиционния план на Sunotec.

Модел на сътрудничеството

Съгласно подписаните договори, GEN-I ще изпълнява ролята на ексклузивен оптимизатор на активите и търговски партньор за двете батерийни системи. Словенската компания ще контролира процесите на зареждане и разреждане на батериите, осигурявайки участие на пазарите за търговия в рамките на деня и ден напред, както и в механизмите за балансиращи услуги.

Отговорностите на GEN-I включват диспечиране в реално време, пазарна оптимизация и управление на приходите, като цялостната алгоритмична поддръжка ще бъде на разположение денонощно. Партньорството се основава на дългосрочен модел за разделяне на приходите, който съчетава интересите на двете страни и цели максимизиране на пазарната стойност при стабилна работа и пълно спазване на регулаторните изисквания.

Стратегическо значение

GEN-I, основана през 2004 г., е един от най-бързо растящите и иновативни играчи на европейските енергийни пазари. Компанията беше призната за най-добър търговец на енергия в Европа в престижната класация Energy Risk Commodity Rankings 2025 и оперира на 26 пазара на континента.

Основана през 2012 г., Sunotec се е утвърди като водещ европейски доставчик на соларни решения с над 11% пазарен дял в строителството на промишлени фотоволтаични инсталации. Компанията има офиси в София и Мюнхен, като досега е реализирала над 650 соларни проекта с общ капацитет от 11 GW и наема повече от 2000 специалисти.

Сред значимите проекти на Sunotec в България е най-голямата слънчева електроцентрала в страната - "Верила" с мощност 124 MWp, въведена в експлоатация през 2023 г. Тя генерира енергия, еквивалентна на 12% от общия производствен капацитет на всички соларни инсталации в България.

В края на юли Sunotec обяви, че ще си партнира с глобалния лидер в областта на системите за съхранение на енергия и инвертори Sungrow за внедряване на батерии с общ капацитет от 2,4 GWh в рамките на множество проекти в Европа. В началото на месеца компанията подписа и договор с Shell, който касае голям BESS проект в нашата страна.