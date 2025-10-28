Българската енергийна компания Sunterra RE приключи първата фаза от реализацията на своята мащабна програма за внедряване на системи за съхранение на енергия (BESS). Проектът, изпълнен в периода септември 2024 - август 2025-а, обхваща изграждането и пускането в експлоатация на 3 хибридни комплекса към фотоволтаичните централи на дружеството.

Обектите са в Гълъбово, Калояново и Карлово, общата им мощност достига 150 MW, а използваемият им капацитет надхвърля 300 MWh.

"Благодарение на тези системи Sunterra RE преминава от традиционен производител към активен пазарен участник, който може да управлява доставките си според търсенето и да търгува енергия по-ефективно", коментира изпълнителният директор на компанията Емил Шопов пред Money.bg.

Общата стойност на реализираните проекти надхвърля 104 милиона лева, а финансирането е комбинация от собствени средства, проектно финансиране и ресурси по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Втората фаза на програмата, която вече е в подготвителен етап, има за цел да увеличи капацитета за съхранение с още 1000 MWh (1 GW), а общата инвестиция в двете фази ще надмине 300 милиона лева.

Източник: Sunterra RE Емил Шопов, изпълнителен директор на Sunterra RE

Стратегия, базирана на батерийни системи

По думите на Шопов, внедряването на батерийните системи е логичната еволюция в развитието на Sunterra RE. Така компанията може да "прескочи" на друго ниво и от производител на зелена енергия да се превърне в интегриран енергиен оператор.

Стратегията за съхранение на енергия е изградена върху четири взаимосвързани стълба, които очертават дългосрочната посока на компанията, разказва той.

Първият акцент е технологичната интеграция - батерии и солари се допълват в единна структура. Така Sunterra RE постига оптимално използване на точките на присъединяване, контрол на товарите и максимално оползотворяване на произведената енергия. Вторият елемент е създаването на централизирана платформа за управление на активите в реално време (Energy Management System). Тя обединява прогнозиране, търговия и оперативен контрол.

Третият компонент от стратегията е финансовият модел, защото батерийните системи не са само технологично решение, а инвестиционен актив, способен да генерира стойност. Не на последно място застават регулаторната рамка и успешните партньорства, които са неизменна част от дейността на компанията.

Предимствата на батериите

Кое обаче прави батериите толкова търсено решение? Много просто - те "трансформират енергията в контролируем и управляем ресурс". Това, от своя страна, е ключ към стабилното участие на ВЕИ в пазара и намаляване на разходите за небаланси, подчертава Емил Шопов.

По думите му системите за съхранение са отговорът на едни от най-сериозните предизвикателства пред ВЕИ сектора. Защото те намаляват непредвидимостта на производството, осигуряват възможност за изграждане на по-големи мощности на същите точки на присъединяване, без това излишно да натоварва мрежата, а освен това компенсират ефектите от ценовата волатилност.

И нещо много съществено от гледна точка на приходите - енергията може да бъде съхранена в часовете с ниски цени и реализирана, когато търсенето и цената са най-високи. Това пък позволява стабилни приходи и по-добра възвръщаемост.

Хибридните централи - бъдещето на сектора

Новите обекти на Sunterra RE се нареждат сред най-мащабните хибридни комплекси от този тип в региона. В Гълъбово батерийната система е с мощност 75 MW и капацитет 150 MWh, разположена в 37 контейнера. Инсталацията край Калояново достига мощност 47 MW и 94 MWh капацитет, а тази в Карлово (34 MW / 68 MWh) е с общо 77 литиево-желязно-фосфатни батерии (LFP).

Технологията е доказано надеждна, с ефективност над 99%. Общият капацитет от над 300 MWh позволява съхранение на между 10 на сто (през лятото) и 40% (през зимата) от дневното производство на фотоволтаичните паркове.

Какво предстои?

Sunterra RE вече работи по втората фаза на своята батерийна програма, разказва изпълнителният директор. Паралелно с това компанията има планове за хибридни централи, които комбинират соларна и вятърна енергия с интелигентни системи за управление и прогнозиране.

"Бъдещето на енергетиката е в интегрираните решения - комбинация от различни възобновяеми източници, съхранение и дигитализация. Нашата цел е да изградим мрежа от интелигентни активи, които не само произвеждат, но и управляват енергията - гъвкаво, устойчиво и рентабилно", категоричен е Шопов.