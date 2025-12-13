Московската аукционна къща предлага на търг колекция от руска живопис с приблизителна оценка за общо около 2,5 милиарда рубли (над 33 милиона долара).

Колекцията от картини включва повече от 200 произведения на живописта.

Според предварителната преценка на аукционната къща, най-голям интерес ще предизвика и вероятно най-скъпа ще е картината, представляваща портрет на Д. Г. фон Дервиз от художника Валентин Серов, оценена на 1,5 милиона долара, съобщава Интерфакс.

Освен картини на Серов, на търга ще бъдат представени произведения на Иван Айвазовски, Василий Верещагин, Александър Беноа, Арсений Мещерски, Юлий Клевер и Константин Трутовски.

Общата предварителна оценка от 2,5 милиарда рубли (над 33 милиона долара) означава, че руската аукционна къща "за първи път успява да представи колекция, надвишаваща по стойност и мащаб колекцията на "руските търгове" на Christie's и Sotheby's", се казва в изявлението на аукционната къща.

Както вече "Ведомости" съобщи, руските богати колекционери сега са най-заинтересовани от придобиване на руско изкуство. По-конкретно, руският авангард - периодът на възхода на руските художници през първата четвърт на 20-ти век, но също и 50-те и 60-те години на 20-ти век, смята Виктор Шпенглер, основател на Центъра за художествена експертиза "Иля Репин".

Продължава и нараства интересът към произведения на майстори от началото на 20-ти век. Например към "руския импресионизъм" - произведения на Константин Коровин, Сергей Виноградов и художници от сдружението "Синя роза".

Ще припомним, че преди 4 години криптотворецът Beeple, чието истинско име е Майк Винкелман, продаде чрез Christie"s NFT колекция от творби за 69,3 млн. долара.

NFT означава non-fungible token (незаменяем токън) и се използва за репрезентация на различни предмети, например картички или, както е в случая, картини. Всеки един такъв токън е уникален от който и да е друг и съдържа информация за това кой пръв го е създал, което ги прави удобни за форми на изкуството, тъй като винаги може да се познае, че те са оригинални, а фалшифицирането на практика е невъзможно. Същевременно токъните много лесно могат да се трансферират онлайн.

Все пак NFT токъните не могат да се търгуват като криптовалути именно защото няма два идентични сред тях, даже и да съществуват на една и съща платформа, колекция или игра.

Цитираната от аукциона крайна цена е с включени всички такси и комисионни по сделката, като наддаването за колекцията Everydays: The First 5000 Days ("Всекидневие: Първите 5000 дни") беше спечелено със залог от 60,3 млн. долара. За колекцията са били получени 353 оферти, като предложението от 1 млн. долара беше постигнато само за час след началото на наддаването.

Цикълът е пътуване през творческия път на Beeple през изминалите 13 години, като сред творбите е и картина, съставена от хиляда други картини. Освен нея има десет картини с фантастична тематика, а продажбата им е най-скъпата NFT сделка в историята.