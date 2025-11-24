Водещият български онлайн супермаркет eBag.bg вече струва 136 млн. лева. Това става ясно от информация за предстояща сделка с акции на дружеството зад платформата - "Кънвиниънс" АД.

За покупката на 3400 от неговите акции е подписан предварителен договор с инвестиционната компания HR Capital, като очакванията са сделката да бъде затворена при цена на акция между 1700 лв. и 2200 лв.

Както изчислява Investor.bg, пакетът съставлява около 5,5% от издадените акции на "Кънвиниънс" АД, а при максимална цена той би струвал 7,48 млн. лева. Това и води до оценката от 136 млн. лева.

Към момента инвестиционната компания има малко над 19-процентов дял в платформата.

От HR Capital посочват в информацията за инвеститорите, че през миналата година eBag.bg е постигнал 43% ръст на приходите, а "от началото на 2025 г. ръстът се ускорява до около 48%, с прогноза да надхвърли 50% до края на годината".

Koнĸypeнциятa пpи oнлaйн дocтaвĸитe нa xpaнитeлни и дpyги cтoĸи oт пъpвa нeoбxoдимocт e гoлямa, но постепенно се консолидира в няколко по-големи играча, сред които eBag.bg е открояващ се лидер. Cpeд ocтaнaлитe по-големи конкуренти са ѕhор.glаdеn.bg, T Market, ĸaĸтo и редица големи вериги, които обаче си партнират с Glovo и не доставят сами. През лятото Kolichka.bg затвори, а ParkMart спря доставките в София.