Платежният гигант Mastercard е в напреднал етап на преговори придобиване на доставчика на stablecoin инфраструктура Zerohash за между $1,5 млрд. и $2 млрд., пише Fortune, като цитира свои източници.

Това е втора подобна сделка, която може да разшири позициите в криптосферата на знаковата компания от традиционните финанси. В началото на месеца се появиха информации, че Mastercard преговаря със стартъпа за стабилни монети BVNK в конкуренция с Coinbase при цена от около 2 млрд. долара.

Zerohash е оценена на 1 млрд. долара, като е привлякла $275 милиона от инвеститори като Morgan Stanley от 2017 г. насам.

Преди година платежният оператор Stripe плати 1,1 млрд. долара за друг stablecoin стартъп - Bridge.

Активността при стабилните монети се засили през последните месеци след промяната в американското законодателство по време на втория мандат на Доналд Тръмп. Вече има правна рамка за новите и съществуващите stablecoin-и - криптовалути, обезпечени с различни (най-често реални) активи.

Финансовият бизнес и търговците гледат на тях като на по-бърз и евтин начин за извършване на плащания - особено на международни такива.

Общата пазарна капитализация на стабилните монети надмина 312 млрд. долара, като в рамките на 2025 г. скокът е с близо една трета.

Според Standard Chartered пазарът може да достигне $750 милиарда в края на следващата година.