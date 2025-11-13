Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Министерството на финансите през февруари да спре сеченето на монети от един цент (т.нар pennies). Аргументът му - производството им струва повече от номиналната им стойност, повтаря препоръката на Департамента за правителствена ефективност (DOGE) от януари 2025 г.

Това обаче започва да създава проблеми на бизнеса, пише USA Today.

Икономическата логика е ясна. Сеченето на 4,5 милиарда монети от цент през фискалната 2023 г. е струвало на данъкоплатците над 179 милиона долара. На практика всяка монета от 1 цент струва 3,69 цента за производство.

Вече някои магазини започват да изпитват недостиг на центове и трябва да закръгляват касовите транзакции до най-близките пет цента, когато клиентите нямат точна сума. Недостигът на монети е засегнал дори някои ресторанти на McDonalds.

"Някои магазини молят клиентите, плащащи в брой, доброволно да закръглят нагоре, за да избегнат нуждата от центове и да спазват щатските и местни закони, докато други места закръгляват надолу за всички", казва Брандън Шеридан, доцент по икономика в университета Елон.

Закръгляването надолу ще "стане скъпо за бизнеса с времето", добавя той.

Хиляди търговци в САЩ не могат да получат центове, "оставяйки бизнеса да се справя със сложните проблеми, възникнали поради оскъдността на монетите", казва пред вестника Остин Дженсън от Асоциацията на лидерите в търговията на дребно.

Проблемите надхвърлят отделните парични транзакции. Магазините трябва да преценят как промените могат да повлияят на системите им за продажби и изчисляването, събирането и отчитането на данъка върху продажбите, отбелязва анализ от юни 2025 г. на консултантската фирма PwC.

Въпреки че американският монетен двор е спрял производството на центове, те няма да изчезнат скоро. В обращение има около 250 милиарда монети от 1 цент, според Американската банкова асоциация. "Ще има тонове центове навън, но циркулацията им ще се забави", казва Бил Маурер от Калифорнийския университет в Ървайн.

Центовете остават законно платежно средство, но недостигът им "вероятно ще ускори спада в използването им", казва Шеридан. "Очаквам все повече компании да преминат към безкасова система в следващите 10 години."

Що се отнася до петцентовите монети (т.нар nickels), и техните дни може да са преброени. Всяка от тях струва над 13 цента за производство.

Тръмп не е първият, предложил премахването на цента. Още през 1989 г. е внесен Законопроект за закръгляване на цените, който обаче не е приет - подобно на няколко последващи предложения.

Най-ценните центове - много редки, но все още намиращи се в обращение - са медните центове от 1943 г., произведени случайно във времената, когато се е използвал цинк заради военновременни икономии. В зависимост от състоянието си, те биха стрували между 100 000 и 250 000 долара.