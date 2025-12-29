Salesforce - една от най-големите компании за корпоративен софтуер в света, преосмисля стратегията си за агресивно налагане на базиран на големи езикови модели изкуствен интелект. Нейните ръководители признават, че доверието им в технологията е намаляло през последната година, пише The Information.

Само преди няколко месеца същите хора хвалеха решението на CRM гиганта да преразпредели около 4000 позиции в техническата поддръжка заради внедряването на AI агенти.

"Преди година всички бяхме по-уверени в големите езикови модели", заяви Санджана Парулекар, старши вицепрезидент по продуктов маркетинг в Salesforce. Компанията сега пренасочва своя флагмански продукт Agentforce към по-предсказуема "детерминистична" автоматизация, което бележи отстъпление от свръхдоверието в генеративния изкуствен интелект, който доминираше в технологичната индустрия през 2025 г.

Salesforce се сблъска с критични проблеми с надеждността по време на реалното внедряване на своите AI агенти. Муралидар Кришнапрасад, главен технологичен директор на Agentforce, разкри, че моделите започват да не спазват правилата, когато им се дават повече от осем инструкции.

Това е недопустимо при изпълнението на бизнес задачи, изискващи прецизност.

Компанията се сблъска и с "отклонение" на изкуствения интелект, при което чатботовете губят фокуса си върху основните цели, когато клиентите задават несвързани въпроси. Изпълнителният директор Марк Бениоф наскоро заяви пред Business Insider, че годишният стратегически документ на Salesforce вече дава приоритет на "данните, а не на моделите на изкуствения интелект", като изрази загриженост относно "халюцинациите" на изкуствения интелект без подходящ контекст на данните.

Това са думи на човек, който неотдавна разсъждаваше на глас колко добра идея би било цялата компания да се прекръсти на Agentforce.

Съоснователят на Zoho Сридар Вембу се включи в дискусията на 25 декември, като сравни подхода на Salesforce с по-предпазливата стратегия на Zoho по отношение на изкуствения интелект. "Salesforce преувеличи с изкуствения интелект, а сега се оттегля", написа Вембу, добавяйки, че Zoho използва изкуствен интелект в рамките на "строги ограничения и детерминистични рамки", като избягва агресивни увеличения на цените.

Salesforce поясни, че е преразпределила, а не е съкратила служители, премествайки работници от поддръжката в роли в продажбите и професионалните услуги. Акциите на компанията са спаднали с приблизително 34% от пика си през декември 2024 г., въпреки че се очаква Agentforce да генерира над 500 милиона долара годишни приходи.

Представител на Salesforce заяви: "Макар LLM да са невероятни, те не могат да управляват бизнеса ви сами. Компаниите трябва да свържат AI с точни данни, бизнес логика и управление".