Докато технологичните компании ни убеждават, че изкуственият интелект не унищожава, а създава работни места, реалността е малко по-различна. Salesforce - един от гигантите в областта на бизнес софтуера, в прав текст заявиха, че AI им позволява да се отърват от хиляди служители.

Изпълнителният директор Марк Бениоф каза направо в интервю миналата седмица:

"Намалих персонала (за обслужване на клиенти) от 9000 на около 5000 души, защото не ми трябват толкова много хора.", заяви в подкаст изпълнителният директор Марк Бениоф. Той е от хората в технологичния свят, които си казват нещата директно - без сладки приказки за "оптимизация" и "повишена продуктивност".

Хората са били заменени с т.нар. "Agentforce" - армия от AI чатботове. От компанията посочиха, че ефективността на изкуствения интелект е толкова висока, че нуждата от човешка намеса е намаляла и не се назначават нови инженери.

Това не е изолиран случай. През лятото Бениоф се похвали, че AI вече извършва до 50% от работата в компанията му. А Salesforce е базирана в Сан Франциско - сърцето на технологичния свят, където подобни "иновации" се възприемат като нещо напълно естествено.

"Има съкращения в цяла Америка, директно свързани с AI", предупреждава пред NBC консултантът по човешки ресурси Лори Рютиман. Съветът й за всички останали е прост: "Ако връзките ви можеха да ви намерят работа, щяха да го направят още вчера. Зависи от вас да разширите хоризонтите си и да се запознаете с нови хора."

Анализаторът Ед Зитрон обаче вижда по-циничната страна на историята. Според него технологичните компании използват AI като извинение за съкращенията, след като по-рано са наели прекалено много хора по време на пандемията. Сега се опитват да привлекат инвеститори, твърдейки, че са станали по-ефективни.

"Това е мислене единствено за растеж на всяка цена. Единственото важно нещо е растежът, дори да разруши живота на хората. Дори да направи компанията по-зле и да предостави по-лош продукт.", казва Зитрон.