В последно време Холивуд е на тръни от развитието на изкуствения интелект и приложението му в американската филмова индустрия, която е и една от най-печелившите в света. Страховете са свързани най-вече с това дали AI няма да измести десетки сценаристи, продуценти, технически персонал и най-вече актьорите. това със сигурност би спестило на студията стотици милиони и дори милиарди долари, но за момента уверенията са, че хората трябва да са спокойни.

Въпреки това, тази седмица "актриса", генерирана от изкуствен интелект, привлече интензивен отзвук от актьорите, съобщава CNN Business. И въпреки че производителят на AI героя казва, че не е предназначен да заменя хората, мнозина в Холивуд са недоволни.

Това остава най-големият страх на филмовата индустрия по отношение на технологията, от която много творци се притесняват, че ще открадне работата им.

Запознайте се с Тили Норвуд. Тя изглежда като млада жена с вълнообразна кафява коса и чиста кожа, която от месеци публикува в Instagram, подобно на всеки друг артист, влияещ на Gen Z поколението. Тя преследва актьорската кариера и мечтае за голямото кино. Работата е там, че тя не съществува, защото е създадена от AI.

"Бащата" на неостаряващата и не взимащата никакви хонорари актриса е Ван Дер Велден, основател на AI стартъпът Particle6, който казва, че създава "цифрово съдържание" за филми и телевизия.

В неотдавнашна своя публикация AI Тили се похвали, че "за 20 секунди се борих с чудовища, избягах от експлозии, продадох ви кола и почти спечелих" Оскар ". Всичко в един работен ден... буквално! Намерете си друга актриса, която може да направи всичко това."

Постът предизвика шум от критики, след като Hollywood News Outlet Deadline съобщи, че агентите се опитват да впишат Тили като истинска актриса и че филмовите студия тихочко приемат генерираното от AI съдържание. Профилът на Тили Instagram набра стотици гневни коментари, включително от някои от най -големите имена на Холивуд.

"Към тези, които изразиха гняв относно създаването на нашата актриса Тили Норвуд: тя не е заместител на човешко същество, а творческо произведение - произведение на изкуството", опитва да успокои негативните настроения в Холивуд Ван Дер Велден.

"Точно както анимацията, кукленото изкуство или компютърната графика откриха нови възможности, без да отнемат от актьорската игра на живо, изкуственият интелект предлага още един начин да си представяме и да изграждаме истории."

Според създателите на AI актрисата филмовите герои, генерирани чрез изкуствен интелект, трябва да бъдат оценявани като част от техен си нов жанр, а не да се сравняват с хората, защото няма как да ги изместят. За мнозина това звучи като странна утеха. Както актьорите, така и голям брой други творци, твърдят, че творения с изкуствен интелект като Тили не биха могли да съществуват без тях.

Холивудски актьори, сценаристи, режисьори и представители на филмовата индустрия от години алармират, че работата им е била използвана за обучение на модели с изкуствен интелект без съгласието им и без финансова компенсация. А страховете са, че след време технологията може да бъде използвана за създаване на филми, телевизионни предавания или реклами, без да се плаща на човешките творци.