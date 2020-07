Ким Либрери е изявен художник на визуални ефекти и е работил във филми като Artificial Intelligence и War for the Planet of the Apes. От девет години обаче той работи с технология, по-известна в средата на компютърните игри.

Може бе една от най-важните части за създаването на компютърна игра е архитектурата на игрите - софтуер, среда за конструирането на игрите от разработчиците - известна още като рамка или "двигател" на игрите (game engine). Софтуерът Unreal Engine, собственост на Epic Games, предлага именно основите и инструментите, от които се нуждае всеки разработчик на игри. А технологията сега става все по-привлекателна и за телевизионните и филмови продуценти.

Последната версия на технологията - Unreal Engine 5 - излиза през следващата година. Очаква се тя да позволи на художници на визуални ефекти като Либрери да прилагат графики и изображения директно във филмовите сцени.

Сътрудничество на технологии

"С традиционното създаване на филми режисьорът и операторът могат да заснемат сцената на снимачната площадка. След това надолу по веригата ръчните кадри се насочват към творческите екипи от художници и дизайнери на виртуална реалност, които подобряват материала с визуални ефекти и компютърно генерирани изображения (CGI) в отделна фаза на производството", обяснява Либрери пред BBC, който сега е главен технологичен директор в Epic Games.

С помощта на Unreal Engine сътрудничеството между режисьора, кинематографа, дизайнера на продукция и екипите за виртуална реалност става мигновено като интерактивен процес.

"Unreal Engine 5 обещава по-нататъшното освобождаване на артистичния процес, като улеснява взимането на виртуални светове, разработени за игрален филм и телевизия например, и пускането им в архитектурата на играта в реално време", посочва Либрери.

Антъни Хънт е главен изпълнителен директор на Cinesite, мултинационална група в сферата на дигиталните развлечения, чиято работа с визуални ефекти за филми включва блокбъстъри като Avengers: Endgame, Day Independence: Resurgence, Iron Man 3 и други.

Наскоро неговата компания използва Unreal Engine за каскадно шоу на живо, включващо сцени на преследване, ожесточени юмручни битки и смъртоносни скокове.

"Всичко се случва точно пред вас с изпълнители на живо, интерактивни реквизити и огромен LED екран - което прави невъзможно да се определи къде приключва живото действие и къде започва екранът", казва Хънт.

Всъщност филмовата индустрия отдавна е заимствала технологията от съседната индустрия на компютърните игри. Но сегашните предизвикателства за производството на филми и телевизия при ограниченията и блокирането заради новия коронавирус вероятно ще ускорят използването на технологията за игри в бранша.

Например софтуерите като Unreal Engine са особено добри за генериране на сцени с голяма тълпа, което сега би било невъзможно за заснемане, предвид социалното дистанциране. Добър пример за такива сцени са тези от филма Rocketman, в който се разказва за младите години и пътя на Елтън Джон.

Източник: Unreal Engine / Facebook

Дигитални декори

Компютърно генерираните декори също вече са важна част от заснемането на един филм. Те могат да се комбинират с огромни LED стени - гигантски екрани, съставени от отделни дисплеи.

"LED стените стават все по-популярни във филмовата и телевизионна продукция, защото позволяват на филмовите производители да снимат визуални ефекти чрез камерата и да манипулират цифровите обекти в една сцена в реално време", казва Либрери.

По думите на експерта LED панелите (като тези, използвани в култовия сериал The Mandalorian на Disney, част от вселената на Междузвездни войни) ще бъдат от огромна полза за предстоящите продукции, след като ограниченията започнат да се премахват, защото създателите на филми могат да намалят значително пътуванията чрез създаване фотореалистични цифрови фонове. Това на практика им позволява да бъдат на всяко място, което поискат.

"Когато бъдат премахнати ограниченията за физическо заснемане, режисьорите ще имат ясен план за това как да заснемат своите филми или телевизионни шоута, защото те вече ще го направят предимно на компютър", допълва Хънт.

Какво ще означава това за актьорите и помощния персонал, които работят в бранша?

Със сигурност съществува вероятността нуждите на производствения екип донякъде да се променят. Някои роли могат да се променят с продължаващото използване на компютърно генерираните изображения. Други пък могат да бъдат създадени, посочва Даниел Грийн от университета "Карнеги Мелън".

Според него когато производството се върне към нормалното, индустрията ще трябва да бъде унифицирана и да направи промени, за да гарантира, че безопасността е от първостепенно значение.

Друга гледна точка

Травис Клойд, главен технологичен директор на CMG Worldwide - компания, която представлява 1 700 знаменитости, спортисти, музиканти, марки и исторически личности - вижда друга употреба на софтуерите за конструкция на игри като Unreal Engine.

Голямата бизнес възможност се крие във "възкресяването" на исторически личности и известни хора от миналото като Джеймс Дийн или Роза Паркс чрез техни цифрови близнаци, на база технологията за компютърно генерираните изображения, казва Клойд.

И технологиите като Unreal Engine вероятно ще бъде използвана в този процес.

Създаването на филми, разбира се, е бизнес, така че надеждата се гради върху това, че новите технологии ще спестяват време и пари.

"Ще трябва да се снима по-малко на снимачната площадка и в постпродукцията. Ще има по-малка нужда от пътуване и скъпи снимки на място. След като хората изпитат този нов начин на работа, те ще установят, че той е много по-лесен и икономически ефективен", обобщава Либрери.

Вече можем да кажем, че "виртуалната продукция е тук, за да остане", завършва той.