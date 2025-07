Изключително динамичен остава пазарът на офис площите в София - даже в сравнение с останалите ключови столици в Централна и Източна Европа. У нас единствени можем да се похвалим с високо темпо при развитието на нови проекти, докато в Братислава, Будапеща, Букурещ, Варшава и Прага активността остава ограничена.

Това става ясно от доклада на Colliers Evolution of Office Markets in CEE-6: Trends and Challenges.

Когато става въпрос за нови проекти, оценката на експертите е, че в София има сериозно количество устойчиви такива, включително и в многоетажни сгради.

В същото време:

В Братислава големите проекти вече са завършени и се работи само по бутикови офис площи;

В Букурещ има минимално количество нови сгради заради затруднено издаване на разрешителни;

Активността в Будапеща намалява и предварителното намиране на наематели се превръща в условие за започване на работа по проектите;

В Прага започват да се обособяват райони със смесено предназначение и фокусът се премества върху качеството;

Във Варшава новите проекти за значително под тези от преди пандемията като брой.

"Новото предлагане на офиси в региона на ЦИЕ-6 разкрива ярки контрасти. София се отличава с продължаващо развитие на проекти клас А, докато в големи градове като Варшава, Прага, Букурещ и Будапеща строителната активност значително намалява. Във Варшава, въпреки скромния ръст през 2024 г., се предлага само една трета от обема на офисите, наблюдаван по време на пандемията", обобщава мениджърът по пазарните проучвания в Colliers Чехия Йозеф Станко.

Търсенето в София се дължи главно на подновявания и премествания от страна на компании от сферата на професионалните и финансовите услуги (IT и аутсорсинг бизнесите са с по-ниска активност спрямо предходни години), докато прави впечатление, че в Полша и Словакия държавните агенции също търсят модерни офис пространства. В Унгария тече различен процес - правителството започва да предлага под наем свои сгради на бизнеса.

Като цяло, Варшава води по нетно заети площи, Прага е с изключително ниските 7-8% незаети площи, докато София и Букурещ успешно се възстановяват от проблемното положение от 2021-2022 г., когато този процент при тях беше двоен.

Нашата столица е начело в региона по отношение на дела на гъвкавите площи.