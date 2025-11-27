Изкуственият интелект вече притежава техническите възможности да изпълнява работата на близо 12% от американската работна сила, показва ново проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT), цитирано от CBS.

Изследването използва метрика, наречена "Индекс на айсберга", която измерва потенциала на различните професии да бъдат автоматизирани.

Анализът симулира как над 151 милиона американски работници в близо 1000 професии взаимодействат с възможностите на изкуствения интелект. Проучването беше представено по-рано през тази година MIT и Националната лаборатория в Оук Ридж и обхваща 32 000 умения в 923 професии в 3000 окръга из цялата страна, като не се ограничава само до големите крайбрежни градове.

Изследователите стигат до извода, че AI вече разполага с когнитивния и технически капацитет да се справя с редица задачи в технологичния сектор, финансите, здравеопазването и професионалните услуги.

Автоматизацията е силно концентрирана сред т.нар. "бели якички" - служители във финансовия, административния сектор и сферата на професионалните услуги, чиито общи възнаграждения са 1,2 трилиона долара в заплати.

Приложенията на изкуствения интелект надхвърлят далеч видимата му употреба в технологиите, като например писането на компютърен код.

Финансовите институции използват AI за обработка на документи и аналитична подкрепа. Здравните заведения го адаптират за административни задачи, позволявайки на клиничния персонал да се съсредоточи върху грижата за пациентите. Производителите прилагат технологията за контрол на качеството, включително автоматизирани инспекции, а логистичните оператори я внедряват за управление на изпълнението на поръчки.

Изследването анализира специфичните умения на работниците и ги сравнява с възможностите на над 13 000 инструмента с изкуствен интелект. В някои случаи AI може да допълни човешките усилия, докато при други видове работа технологията е много по-трансформативна.

Политиците активно дебатират до каква степен революцията на изкуствения интелект ще дестабилизира американската икономика чрез загуба на работни места. Демократичният сенатор Марк Уорнър предупреди миналата седмица, че младите хора, току-що завършили университет, се сблъскват с нови бариери, тъй като компаниите използват изкуствен интелект за задачи, типични за началните работни позиции.

Въпреки това други експерти твърдят, че широкомащабната автоматизация все още не се е разпространила в американската икономика. Анализ на Бюджетната лаборатория на Йейл от октомври показва, че не е имало "забележимо разрушение" откакто ChatGPT беше представен преди три години.