Все по-малко импулсивни решения и все повече помощ от технологиите белязват пазаруването около тазгодишния Черен петък у нас. Това показва анализ на drive-to-store технологичната компания Shopfully, която оперира на 25 пазара.

Близо две трети (63%) разглеждат дигитални брошури всяка седмица, а още повече (65%) използват специализирани приложения, които събират офертите на много търговци на едно място.

Увеличава се и делът на потребителите, които получават оферти чрез мобилни нотификации и гео-таргетирани кампании.

Цели 50% от българите вече използват инструменти с изкуствен интелект, за да намират най-добрите оферти, показват още данните на Shopfully.

В България цената остава водещ фактор - над 60% от потребителите я поставят на първо място при избора на марка. Повече от половината потребители следят редовно промоциите - като започват да използват различни помощни инструменти значително повече именно през ноември, посочват от компанията.

"Черният петък вече не е ден за импулсивни покупки, а възможност за стратегическо пазаруване. Потребителите търсят информация, прозрачност и достъп до персонализирани оферти - и всичко това през телефона си", коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully България.

Показателно е, че най-големият онлайн магазин у нас за миналата година - eMag, отчита двуцифрен ръст на посещенията и широка употреба на своята програма за лоялни клиенти.