Агенцията S&P Global Ratings понижи оценката на стабилността на най-голямата в света "стабилна монета" USDT на компанията Tether до най-ниското ниво, предупреждавайки, че спад в цената на биткойн може да остави привързания към американския долар токен без достатъчно обезпечение.

Стабилните монети са криптовалути, които целят да следват цената на друг актив, най-често - американския долар. Емитентите поддържат резерви от активи като парични средства и краткосрочен държавен дълг, за да подкрепят тази връзка.

USDT има пазарна капитализация над 180 милиарда долара и играе централна роля в глобалните криптопазари, особено в развиващите се икономики, където достъпът до американски долари може да бъде ограничен.

В сряда анализаторите на рейтинговата агенция присъдиха на токена оценка за стабилност "слаба", спрямо предишната "ограничена". Според S&P оценката отразява нарастващото излагане на високорискови активи в резервите на USDT през последната година, включително Биткойн, злато, обезпечени заеми и корпоративни облигации, както и ограниченото оповестяване на информация.

Особено тревожен е фактът, че Биткойн вече представлява около 5,6% от циркулацията на USDT, надвишавайки 3,9% марж на свръхобезпечаване. Това означава, че резервът вече не може напълно да абсорбира спад в стойността на BTC.

Подобно събитие, комбинирано със спад в стойността на други високорискови активи може да намали покритието от резерви и да доведе до недостатъчно обезпечаване на USDT.

Срив в цената на Биткойн през ноември постави актива на път към най-лошото си месечно представяне от поредицата от фалити, която разтърси криптосектора през 2022 г. Въпреки това циркулацията на USDT нарасна с около 1 милиард долара до 184,4 милиарда долара.

Резервите на Tether включват щатски държавни облигации и подобни на пари активи, които съставляват 77% от общите резерви според последните оповестявания на компанията. Останалата част включва злато, корпоративни облигации, обезпечени заеми и други инвестиции с различна степен на кредитен и пазарен риск.

Обезпечените заеми все още съставляват 8% от обезпечаващите активи, с оценка над 14 милиарда долара към септември 2025 г. - въпреки ангажиментът на Tether да ги премахне до края на 2023 г.

S&P също така посочи продължаващи притеснения относно липсата на подробна публична отчетност за оценката на тези активи и кредитоспособността на банките и депозитарите, които ги държат. Други слабости включват ограничена прозрачност при управлението на резервите, липса на разделяне на активи за защита срещу несъстоятелност на емитента и ограничения при прякото обратно изкупуване на USDT от Tether.

Tether решително отхвърли оценката на S&P в изявление, заявявайки че докладът прилага остаряла рамка, която не успява да улови естеството, мащаба и макроикономическото значение на дигиталните парични средства и пренебрегва данни, които ясно демонстрират устойчивостта, прозрачността и глобалната полезност на USDT.