Биткойн започна декември под натиск, отразявайки подновеното настроение за избягване на риска и общата слабост на пазара. На 1 декември криптовалутата се срина до около 84 000,00 долара - рязък спад, който анализаторите отдават на вълна от ликвидации на крипто пазарите, намаляваща ликвидност и намаляващ апетит за риск сред инвеститорите.

В дните след тази разпродажба обаче криптовалутата се възстанови умерено, възстановявайки се над 94 000,00 долара, преди да се върне към региона от $88 000, където намери подкрепа, пише IG.

На този фон няколко големи компании, известни с постоянно оптимистичните си прогнози, започват да ограничават краткосрочните си очаквания, след като пазарното поведение показва признаци на охлаждане. Вместо да се отказват от дългосрочния си ентусиазъм, те преформулират темпото, с което смятат, че Биткойн ще расте.

Standard Chartered - една от първите големи банки, прогнозирала шестцифрени стойности за Биткойн, коригира своята времева рамка, съобщава специализираният сайт CryptoDnes. Банката вече очаква водещият дигитален актив да достигне около $150 000 до края на 2026 г., значително отстъпление от предишната ѝ прогноза за $300 000. Дългогодишната ѝ цел от половин милион долара също е изместена по-напред, като 2030 г. се посочва като новия хоризонт.

Причината за тази преоценка е отслабващото институционално участие. Банката отбелязва, че корпоративните дигитални резерви, някога смятани за мощен двигател на недостига на предлагане, до голяма степен са се изтеглили.

Много компании, които агресивно акумулираха BTC в предишни цикли, вече нямат финансовата гъвкавост или мотивация да увеличават позициите си. С отслабването на това звено, ETF фондовете се превърнаха в основния източник на институционално търсене, но и тези потоци се забавят.

Bernstein е друг високопрофилен бик, също намали краткосрочните си очаквания. Фирмата вече не смята, че Биткойн ще достигне $200 000 до края на тази година, позовавайки се на скорошната ценова слабост и по-тихи ETF потоци. Bernstein вече вижда Биткойн около $150 000 в края на 2026 г. и приближаващ $200 000 през следващата година.

Въпреки това компанията остава убедена, че Биткойн е надраснал историческите си цикли на резки възходи и спадове, навлизайки в по-умерен и продължителен етап на растеж. Дългосрочната прогноза остава изключително оптимистична - оценка, че активът може да тества $1 милион до 2033 година.