По-малко от 60 000 от най-богатите хора в света - достатъчно, за да запълнят футболен стадион, притежават повече богатство от половината от цялото човечество взето заедно. Това показва новият Доклад за световното неравенство.

Докладът, базиран на данни, събрани от 200 изследователи, разкрива че най-богатите 10% от световното население притежават 75% от общото богатство, докато най-бедната половина разполага само с 2%. Делът на ултрабогатите 0,001% (онези под 60 000 от началото на текста) се е увеличил от почти 4% през 1995 г. до над 6% днес, като богатството на мултимилионерите расте с около 8% годишно от 90-те години - почти двойно по-бързо от това на най-бедните 50%.

Данъчна несправедливост и липса на ресурси

Въпреки огромното си богатство и власт, ултрабогатите допринасят непропорционално малко за публичните финанси. Ефективните данъчни ставки нарастват за по-голямата част от населението, но рязко падат за милиардерите.

Това означава, че специалисти със среден доход като лекари, учители и инженери плащат по-висок процент от доходите си в данъци, отколкото милиардерите, чието богатство се базира на офшорни структури или капиталови печалби.

Международната парична система е структурно настроена да фаворизира богатите държави. Най-богатите 20% от страните систематично отчитат положителна доходност, равняваща се на около 1% от техния БВП, докато най-бедните 80% са нетни длъжници с отрицателна доходност от около 2% от БВП.

Около 1% от световния БВП изтича всяка година от по-бедните към по-богатите страни - почти три пъти повече от глобалната помощ за развитие.

Климатична криза и собственост

При отчитане на емисиите въз основа на собствеността върху капитал, а не само на потреблението, контрастът е шокиращ. Най-богатият 1% отговаря за 41% от всички парникови газове според този подход, в сравнение с 15% при традиционния метод.

Най-бедната половина от световното население отговаря само за 3% от емисиите, свързани с частна собственост върху капитал.

Заключението на доклада е, че намаляването на неравенството не е само въпрос на справедливост, но е от съществено значение за устойчивостта на икономиките, стабилността на демокрациите и жизнеспособността на планетата. Инструментите съществуват - предизвикателството е политическата воля.