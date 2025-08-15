Бившата съветска република Казахстан надмина Русия по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, показват данните на Международния валутен фонд (МВФ), съобщи "Ведомости".

През 2025 г. БВП на глава от населението за Казахстан е 14 770 долара, докато за Русия показателят е 14 260 долара.

А според данните за 2024 г., БВП на глава от населението за Русия е бил 14 790 долара, докато за Казахстан е бил 14 150 долара. Посоченото означава, че за година показателят за Казахстан се е повишил с 4,4%, докато за Русия той се е понижил с почти 1%.

Що се отнася до останалите бивши съветски републики, БВП на глава от населението при тях е доста по-нисък от този за първите две държави, според актуалните данни за 2025 година.

По-конкретно, БВП на глава от населението за: Армения е 8 860 долара; Молдова е 8 260 долара; Беларус е 7 880 долара; Азербайджан е 7 600 долара; Узбекистан е 3 510 долара; Киргизстан е 2 750 долара; Таджикистан е 1 430 долара.

Показателят за Украйна е 6 260 долара на глава от населението.

БВП на глава от населението се изчислява, като се раздели целия БВП на държавата на числеността на населението, затова се смята за показател да действителното богатство на държавата и населението. Този показател позволява да се оцени средното ниво на икономическа активност на глава от населението в дадена страна.

Руската икономика, която е най-голямата от изброените, се забави през второто тримесечие, но засега няма заплаха от рецесия. По предварителните оценки на "Росстат", икономическият растеж през второто тримесечие е 1,1% на годишна база, след годишно увеличение от 1,4% през периода януари-март.

За цялата първа половина на 2025 г., икономиката на Русия е нараснала с 1,2% на годишна база, според оценките на Министерството на икономическото развитие на страната. Докато за същия период на 2024 г., икономическият растежът на Русия е бил 4,7%, спрямо първата половина на 2023 година.