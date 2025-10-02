През август 2025 г. руската икономика е нараснала с едва 0,4% на годишна база, според данните на Министерството на икономическото развитие, пише Интерфакс. За юли годишният икономически ръст, т.е. спрямо същия месец на миналата година, отново беше само 0,4%.

Що се отнася до предходните месеци, динамиката на нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на годишна база беше променлива: 0,7% през май, 1,5% през април, 1,1% през март, 0,5% през февруари и 2,7% през януари, показват данните в доклада "За текущата икономическа ситуация (в Русия)".

Като цяло за периода януари-август 2025 г., според оценките на министерството, БВП на страната се е увеличил с 1% на годишна база.

Преди дни Министерството на икономическото развитие понижи прогнозата си за растеж на БВП на Русия за 2025 г. на 1%, от 2,5% през април, и след последващи понижения на съответно 1,9% и 1,6%. Което означава, че очакванията за икономически ръст на страната за тази година, са паднали с над 50% спрямо първоначалните разчети.

А прогнозата за ръста на БВП за 2026 г., също драстично е понижена спрямо първоначалната - на 1,3%, от 2,4%.

Припомня се, че през юли Централната банка на Русия запази априлската си прогноза за растеж на БВП през 2025 г. в широкия диапазон 1-2%, а за 2026 г. прогнозата за показателя е за 0,5-1,5%.

Икономически анализатори, анкетирани от Интерфакс в началото на септември, прогнозираха растеж на БВП на страната от 1,1% за 2025 г. и 1,7% - за 2026 година.