От началото на годината досега, т.е. за първите осем месеца (януари август) на 2025 г., реалният темп на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на Киргизстан е 11% спрямо същия период на миналата година, заяви премиерът на страната Адилбек Касымалиев, съобщи Финмаркет.

Държавата която е бивша съветска република, намираща се в Централна Азия, е с населението около българското. По размер на БВП на човек от населението, тя се нарежда сред сравнително бедните страни в света.

"Въз основа на резултатите за 8-те месеца на годината, обемът на БВП на страната надхвърли 1 трилион сома, достигайки 1,421 трилиона сома (11,9 милиарда долара). Това означава, че реалният темп на растеж на БВП за периода на годишна база е 11%", каза Касымалиев по време на правителствено заседание.

По думите му, принос за внушителния икономически растеж имат всички сектори на икономиката. При някои обаче, показателят е особено висок на годишна база. По-конкретно, при строителния сектор е отчетен годишен ръст от 34,8%, в сектора на услугите - 9,5%, а в селското стопанство - 2,4% за 8-те месеца на годишна база.

Що се отнася за размера на инвестициите, въз основа на резултатите от 8 месеца обемът на инвестициите в дълготрайни активи е 166 милиарда сома (1,9 милиарда долара), което представлява скок с 20,1% на годишна база.

Инфлацията в Киргизстан от началото на годината досега е 5,1%, което е сравнително ниско ниво, особено за азиатска държава.

Ще припомним, че за цялата 2024 г. Киргизстан беше с най-висок ръст на БВП от всички бивши съветски републики (9%), който беше двойно по-висок от средния за въпросните държави.

А преди три месеца президентът на Киргизстан заяви, че намеренията са за 5 години страната да удвои своя БВП спрямо този за 2024 година.