Киргизстан стана първата страна от бившия Съветски съюз, която официално лансира национален стабилкойн и цифрова валута на централната банка (CBDC) в партньорство с криптоборсата Binance. Президентът Садир Джапаров и основателят на Binance Чангпенг Жао (CZ) в отделни свои публикации в социалните мрежи обявиха колаборацията.

Планинската република с около 7 милиона население, традиционно зависима от паричните преводи на трудови мигранти в Русия, в последните години се позиционира като криптолидер в Централна Азия.

Как Киргизстан постигна 11% икономически ръст през 2025-а

Как бивша съветска република постигна 11% икономически ръст през 2025-а

Най-голям е годишният скок в сферата на строителството

Два стабилкойна с различни функции

Новата стабилна монета, която според CoinDesk ще се казва KGST, е обвързана 1:1 с националната валута сом и е регистрирана в Държавния регистър на цифровите активи. Това не е единственият стабилкойн на страната - през третото тримесечие се очаква да стартира USDKG, обвързан с долара и обезпечен със златни резерви на стойност 500 милиона долара от Министерството на финансите.

Паралелно, цифровият сом - CBDC версията на националната валута, вече е законово регламентиран и се подготвя за пилотно използване в правителствени плащания. През април президент Жапаров лансира нужните промени в конституцията, които павираха пътя за цифрова валута на централната банка.

Киргизстан смята да удвои своя БВП - за 5 години

Високопланинска страна с население колкото българското смята да удвои своя БВП - за 5 години

Предвижда се годишните темпове на икономически растеж да са почти двойни на китайските

Крипто държава

Binance е не само технологичен партньор на правителството, но и изгражда местна инфраструктура - има локализация на приложението си, организира събития за местното криптообщество, обучава студенти чрез съвместни проекти с университети и подобрява уменията на държавния апарат в работата с крипто.

От май тази година CZ е съветник на президента Джапанов по дигитални активи.

Конфликт на интереси? Защо Тръмп помилва основателя на Binance

Конфликт на интереси? Защо Тръмп помилва основателя на Binance

Арабски инвеститор използва криптовалута на компанията на президентското семейство, за да инвестира в борсата

Киргизстан на свой ред създаде национален криптовалутен резерв, който включва BNB токена на Binance. Sign, компания в която инвестиционният фонд на семейството на CZ - YZi Labs, е инвеститор, също работи с киргизкото правителство върху инфраструктура за смарт договори.

Криптоамбициите на Киргизстан обаче не са без противоречия. Стабилкойнът A5A7, базиран в страната и обвързан с руската рубла, е поставен под западни санкции. Правителствата на Запад твърдят, че се използва за заобикаляне на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.

Самият CZ беше осъден в САЩ за пране на пари - и помилван от Доналд Тръмп преди дни.

Политическата ситуация в Киргизстан също е чувствителна. Традиционно най-демократичната от петте бивши съветски централноазиатски републики, страната е под все по-авторитарно управление откакто Джапаров дойде на власт след улични протести през 2020 година.