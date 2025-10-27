Киргизстан стана първата страна от бившия Съветски съюз, която официално лансира национален стабилкойн и цифрова валута на централната банка (CBDC) в партньорство с криптоборсата Binance. Президентът Садир Джапаров и основателят на Binance Чангпенг Жао (CZ) в отделни свои публикации в социалните мрежи обявиха колаборацията.

Планинската република с около 7 милиона население, традиционно зависима от паричните преводи на трудови мигранти в Русия, в последните години се позиционира като криптолидер в Централна Азия.

Два стабилкойна с различни функции

Новата стабилна монета, която според CoinDesk ще се казва KGST, е обвързана 1:1 с националната валута сом и е регистрирана в Държавния регистър на цифровите активи. Това не е единственият стабилкойн на страната - през третото тримесечие се очаква да стартира USDKG, обвързан с долара и обезпечен със златни резерви на стойност 500 милиона долара от Министерството на финансите.

Паралелно, цифровият сом - CBDC версията на националната валута, вече е законово регламентиран и се подготвя за пилотно използване в правителствени плащания. През април президент Жапаров лансира нужните промени в конституцията, които павираха пътя за цифрова валута на централната банка.

Крипто държава

Binance е не само технологичен партньор на правителството, но и изгражда местна инфраструктура - има локализация на приложението си, организира събития за местното криптообщество, обучава студенти чрез съвместни проекти с университети и подобрява уменията на държавния апарат в работата с крипто.

От май тази година CZ е съветник на президента Джапанов по дигитални активи.

Киргизстан на свой ред създаде национален криптовалутен резерв, който включва BNB токена на Binance. Sign, компания в която инвестиционният фонд на семейството на CZ - YZi Labs, е инвеститор, също работи с киргизкото правителство върху инфраструктура за смарт договори.

Криптоамбициите на Киргизстан обаче не са без противоречия. Стабилкойнът A5A7, базиран в страната и обвързан с руската рубла, е поставен под западни санкции. Правителствата на Запад твърдят, че се използва за заобикаляне на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.

Самият CZ беше осъден в САЩ за пране на пари - и помилван от Доналд Тръмп преди дни.

Политическата ситуация в Киргизстан също е чувствителна. Традиционно най-демократичната от петте бивши съветски централноазиатски републики, страната е под все по-авторитарно управление откакто Джапаров дойде на власт след улични протести през 2020 година.