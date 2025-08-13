Турската компания Orta Asya Investment Holding, стратегическо дъщерно дружество на Ihlas Holding, финализира ключово споразумение с Министерството на енергетиката на Киргизстан. Негов предмет е изграждането на 2 мащабни водноелектрически централи (ВЕЦ) - Казарман с мощност 912 MW и Кокомерен с мощност 1305 MW.

Общият инсталиран капацитет ще достигне 2217 MW, а инвестицията възлиза на $10 милиарда. Проектите се реализират по модела "изграждане-експлоатация-прехвърляне" с 20-годишна гаранция за експлоатация и обратно изкупуване на произведената енергия от държавата.

Финалните договори, подписани от министъра на енергетиката на Киргизстан Таалайбек Ибраев и председателя на Orta Asya Investment Holding Ахмет Муджахид Йорен, предвиждат държавна гаранция за закупуване на електроенергията по тарифа в чуждестранна валута, както и облекчени митнически и данъчни условия за инвеститора. Включени са и международни арбитражни клаузи, гарантиращи правна сигурност за реализацията на проекта.

"Това е изцяло нова ера за енергетиката на Киргизстан", заяви министър Ибраев, като подчерта, че страната е преодоляла тежкия енергиен дефицит от миналото благодарение на инвестиции и реформи, а новите мощности ще осигурят не само вътрешна стабилност, но и износен потенциал.

От своя страна Ахмет Муджахид Йорен коментира: "Идваме, за да добавим стойност - не само чрез изграждане на съоръжения, но и чрез изграждане на устойчива, модерна енергийна инфраструктура. Опитът, който натрупахме в Турция, ще приложим тук."

Проектите ще позиционират Киргизстан като ключов енергиен играч в региона, интегриран в стратегически транспортни и енергийни коридори - Зангезурския, Средния коридор и китайската инициатива "Един пояс, един път".

Благодарение на новите мощности страната ще може да изнася електроенергия към съседни пазари, сред които Китай, Казахстан, Узбекистан и Пакистан.

Orta Asya Investment Holding вече си е осигурила подкрепата на глобални енергийни компании, включително китайския гигант PowerChina International Group с оборот от $96 милиарда и казахстанската SemArco LLP. Очаква се проектът да привлече консорциум от международни фондове и банки за развитие, като интересът от глобалните инвеститори е описан като "много силен".

Инвестиционният пакет предвижда и значителни социални проекти. Сред тях са предоставяне на месечни стипендии за сираци и безплатна електроенергия за местните общности, финансиране на техническа инфраструктура и обучение в енергийния сектор, създаване на академия за подготовка на енергийни специалисти и откриване на неонатално отделение с модерно оборудване.