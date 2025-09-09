Етиопия официално откри най-голямата водноелектрическа централа в Африка, която достигна максималния си капацитет от 5150 мегавата и ще осигури енергия на милиони етиопци. Огромният язовир "Възраждане", изграден за 5 милиарда долара на приток на река Нил, се нарежда сред 20-те най-големи ВЕЦ в света с мощност, която е около една четвърт от тази на китайския язовир "Три клисури".

За втората по население държава на континента с над 120 милиона жители проектът представлява ключов елемент за икономическите амбиции. Производството на електроенергия от язовира постепенно нараства след пускането на първата турбина през 2022 година и вчера достигна пълния си капацитет.

Церемонията по откриването включваше лозунги като "геополитически възход" и "скок към бъдещето", събра лидери от региона като президента на Кения Уилям Руто и президента на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд. Забележително отсъстваха обаче представители от Судан и Египет - двете страни, които най-силно се противопоставят на проекта.

Язовирът е разположен само на 14 километра източно от границата със Судан и се простира на 1,8 километра широчина и 145 метра височина по протежението на Сини Нил - един от двата основни притока на река Нил, която тече на север през Судан и после през Египет.

Източник: EPA/БГНЕС

"Към нашите братя от Судан и Египет - Етиопия построи веца, за да просперира, да електрифицира целия регион и да промени историята на чернокожите. Проектът изобщо не е насочен срещу братята ни", заяви етиопският премиер Абий Ахмед, подчертавайки че енергията от язовира ще подобри достъпа на етиопците до електричество и ще позволи износ към съседните страни.

Заплахи за водната сигурност

Судан и Египет, които разчитат изключително силно на Нил за водоснабдяването си, изразяват опасения, че язовирът ще застраши водната им сигурност и дори ще наруши международното право.

Миналата седмица двете страни излязоха със съвместно изявление, в което нарекоха действията на Етиопия "едностранни" и заявиха, че язовирът представлява "непрекъсната заплаха за стабилността".

Особено уязвим е суданският язовир "Розейрес", разположен на около 110 километра надолу по течението от етиопския проект. Този 60-годишен язовир, който при изграждането си е бил 25 пъти по-малък от "Възраждане", вероятно ще понесе основната тежест при евентуални проблеми, ако Етиопия извърши големи изпускания на вода без координация.

Неочаквани ползи

Парадоксално, проектът "Възраждане" може да донесе и ползи за съседните страни. Абдула Абдерахман, мениджър на администрацията на "Розейрес", заяви че етиопският язовир помага за контролиране на преливането, "което преди беше изключително голямо".

Освен това се намалява огромното количество утайки и дървета, които дъждовният сезон внасяше в "Розейрес", намалявайки капацитета му за съхранение с една трета.

Язовирът може също да регулира годишния дебит на реката и да намали потенциалното наводняване в селищата по бреговете на Нил. Десалегн Чание Дагню, доцент по водни ресурси в университета "Бахир Дар" в Етиопия, смята че "Възраждане" ще служи като проект, който може да донесе регионална интеграция и сътрудничество.

Въпреки дългогодишните преговори за сътрудничество между трите страни, които започнаха още през 2011 година с началото на строителството, напреженията остават нерешени и разговорите са в задънена улица.