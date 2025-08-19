След 2 години забавяния, израелското правителство се очаква в идните седмици да финализира историческо споразумение с Египет в следващите, което ще превърне еврейската държава в ключов енергиен партньор на най-населената арабска страна в света, съобщават световните агенции.

Сделката включва износа на 22% от ресурсите на газовото находище "Левиатан" - най-голямото в Израел, което представлява 13% от общите запаси на природен газ в страната.

Египет ще закупи 130 милиарда кубически метра израелски природен газ до 2040 година на стойност до 35 милиарда долара. Тази сума представлява значителен приход за израелската икономика и ще подкрепи развитието на енергийния сектор.

Компанията NewMed Energy, партньор в проекта "Левиатан", описа споразумението като "най-голямото" в историята на Израел. Според анализите на компанията, сделката ще утрои израелския износ на газ до 2028 година, което ще засили значително геополитическото влияние на страната в региона.

Проектът е разширение на споразумението от 2019 година, подписано от израелския премиер Бенямин Нетаняху и египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси, което първоначално предвиждаше износ на едва около 60 милиарда кубически метра до началото на 20-те години.

Сделката ще се осъществи на фази. В първия етап Кайро ще закупува газа чрез египетския вносител Blue Ocean Energy - 20 милиарда кубически метра, започвайки от първата половина на 2026 година. Допълнителните 110 милиарда кубически метра ще бъдат доставени след завършването на разширяването на производствените мощности на "Левиатан".

Споразумението ще позволи увеличаване на производствената капацитет на находището от 21 на 23 милиарда кубически метра годишно, което ще укрепи позицията на "Левиатан" като един от най-важните газови източници в Близкия изток.

Стратегическо значение

За Египет договорът гарантира стабилни доставки за електроцентралите и подкрепя развитието на сектора за втечнен природен газ (LNG). Това ще позволи на страната да задоволи нарастващото вътрешно потребление и да запази позициите си като регионален енергиен хъб.

До 2035 година Израел ще изнася 60% от произведения в находището газ, докато 40% ще бъдат разпределени за вътрешния пазар. През 2024 година "Левиатан" произведе около 11 милиарда кубически метра, като половината беше изнесен в Египет.

От 40-те години нататък "Левиатан" ще стане основният газов източник за Израел, осигурявайки по-голямата част от потреблението на природен газ в страната до изчерпване на находището.