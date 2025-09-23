Нарастването на инвестициите в световен мащаб при цялата верига за създаване на стойност при втечнения природен газ би могло да доведе до по-ниски маржове на печалбата за новите проекти. Вече се забелязват признаци за съкращаване на финансирането за нови проекти за втечнен природен газ (LNG), на фона на очаквано свръхпредлагане, според анализатори от Wood Mackenzie.

Прогнозите за нови проекти за втечнен природен газ само в САЩ, които се очаква да бъдат одобрени тази година, вече са повишени, и се очаква да се увеличат през следващите 12-18 месеца. Това обаче не може да продължи вечно и обемът на планирания за одобрение капацитет започва да повдига въпроси. "Всеки проект, който достигне до окончателно инвестиционно решение (FID), ще има търговски смисъл сам по себе си, но общо те рискуват да доближат пазара като цяло до свръхпредлагане", смятат анализаторите.

Дълго време се смяташе, че по-ниските спот цени на втечнения природен газ (LNG) ще стимулират търсенето в Азия. През последните две десетилетия Китай стана най-големия вносител на синьо гориво в света и пазарът продължава да има големи надежди, че именно там ще се реализира голямата част от новото предлагане на синьо гориво.

"Въпреки това, сега се изразяват опасения относно търсенето на втечнен природен газ (LNG) в Китай. Като цяло търсенето на енергоносители от Китай е по-малко от очакваното тази година, като вносът на втечнен природен газ (LNG) през първите осем месеца на 2025 г. общо е намалял с 18% на годишна база", пише "Комерсант".

В същото време анализаторите отбелязват, че газът и геополитиката стават все по-взаимозависими, а стремежът на Вашингтон към енергийно доминиране в световен мащаб излиза на преден план.

"С нарастването на недоволството на САЩ от Русия (във връзка с войната в Украйна), виждаме по-решителни усилия от страна на Белия дом за ускоряване на пълното спиране на доставките на руски тръбопроводен газ и втечнен природен газ (LNG) за Европа, което преди дни беше приветствано от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това, разбира се, създава повече възможности за доставки на американския LNG в Европа", уточняват от Wood Mackenzie.

Многобройни нови участници на пазара на втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб създават по-голям, по-разнообразен и по-ликвиден пазар. Компаниите, които купуват американски LNG, биха могли да усетят въздействието на бъдещото свиване на маржа на печалбата.

Същевременно европейските потребители биха могли в случая да се възползват най-много от спада на цените. А азиатските купувачи с дълготрайно търсене и потребление на газ, пък може да спечелят при сключване на дългосрочни договори за доставки на по-ниски цени.

Анализаторите обаче отбелязват, че са налице "първите признаци за повишено внимание при финансирането на нови проекти за доставки на газ". Макар че "дълговото финансиране изглежда относително сигурно, инвеститорите в акции все по-ясно виждат потенциала за свиване на маржа на печалбата, основно заради високите цени на газа в САЩ и сравнително ниските международни спот цени", се казва още в доклада.