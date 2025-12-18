2,342 млрд. лева - толкова през 2024 г. е бил оборотът на 10-те най-големи български фирми, ангажирани в строителството на пътища, магистрали и самолетни писти, показва справка в Информационната система за българските предприятия BEIS, която се базира на годишните отчети на дружествата.

Пазарът има ясно изразен лидер - "Трейс груп холд", като нейните приходи са повече от два пъти по-големи от тези на втория в класацията.

Как изглежда тя?

Оборотът на "Трейс" скача рязко през 2024-а до 580 млн. лева при малко под 330 млн. лева година по-рано. Компанията в момента е ангажирана и в строителството на метрото в Букурещ и други големи строежи в страната.

На второ място е "Хидрострой" на бившия директор на Агенция "Пътна инфраструктура" Велико Желев. Нейните финансови показатели също се подобряват - от 196,6 млн. лева приходи през 2023-а, те скачат до 263,7 млн. лева през миналата година.

Челната тройка се оформя от друга добре позната и извън сектора компания - "Джи Пи Груп" АД. Тя също беше избрана за изпълнител по разширяването на метрото в столицата на северната ни съседка. Приходите ѝ са се вдигнали от около 186 млн. лева през 2023 г. до 242,8 млн. лева през 2024 г.

На четвърто място остава "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД, като при нея приходите намаляват от достатъчните за второ място през 2023-а 324,3 млн. лева до 242,2 млн. лева година по-късно.

Намаление, макар и по-малко, има и при пловдивската "Европейски пътища" АД - от 233,6 млн. лева на 223,4 млн. лева. Тя също ще работи в Румъния.

Впечатляващ е скокът на брезнишката "Нивел Строй". Ако през 2019 г. тя е имала 40,4 млн. лева приходи, през миналата година те са станали почти 202 млн. лева.

Относително скромен ръст на приходите има асеновградската "Евро Строй Кънстракшън" - около 9 млн. лева до 156,4 млн. лева, но пък печалбата леко спада.

Голям скок на приходите на годишна база има "ОРС - Инфраструктура" ООД - от 44,3 млн. лева през 2023 г. до 150,7 млн. лева през 2024-а.

"Инфра експерт" е на девета позиция с позитивна тенденция в периода 2022-2024 г. с ръст на оборота от 67,5 млн. лева (2022 г.) до близо 141 млн. лева (2024 г.).

Последна в Топ 10 е шуменската "Автомагистрали - Черно море" АД, при която има спад на приходите от 172,8 млн. лева през 2023 г. до 140,9 млн. лева през 2024 г.

Какво построиха?

2024 г. беше белязана от дейностите по редица стратегически обекти. Така например тунел "Железница" на АМ "Струма" най-накрая беше отворен за движение, а колите тръгнаха и по отсечката между Макреш и Бела по пътя Видин - Ботевград.

Работеше се и по довършването на АМ "Европа", първия лот от АМ "Хемус" и ред други проекти с локално и национално значение.

Календарно изгладените данни за индексите на строителната продукция на НСИ показват увеличаване на активността на годишна база в графата "Строителство на съоръжения", където влизат пътища и магистрали. Ако през 2023-а през нито един месец не се надминават резултатите от еталонната 2021 г., особено през втората половина на миналата година това е постигнато през 4 от 6-те месеца.

Още по-добра тенденция се вижда през първите 6 месеца на 2025-а. Предстои да видим как ще се отрази тя на финансовите резултати на компаниите от сектора.